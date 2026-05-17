Nigéria : L’ex-ministre Saleh Mamman condamné à 75 ans de prison pour fraude

Un tribunal fédéral d’Abuja, au Nigeria, a condamné l’ancien ministre de l’Énergie, Saleh Mamman, à 75 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent liés à des projets hydroélectriques nationaux, rapporte Africa 24.

Selon les conclusions de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), l’ex-ministre est reconnu coupable d’avoir détourné près de 33,8 milliards de nairas entre 2019 et 2021, alors qu’il était en charge du portefeuille de l’Énergie.

Les fonds concernés étaient destinés au financement des projets hydroélectriques de Mambilla et de Zungeru, deux infrastructures stratégiques pour l’approvisionnement électrique du pays.

Le jugement a été prononcé par le juge James Omotosho de la Haute Cour fédérale d’Abuja, qui a reconnu Saleh Mamman coupable sur les 12 chefs d’accusation retenus contre lui, notamment pour blanchiment d’argent et détournement de fonds publics.

Absent lors du verdict, l’ancien ministre a été condamné par contumace. Le tribunal a ordonné aux forces de sécurité nigérianes et aux agences internationales, y compris Interpol, de procéder à son arrestation afin qu’il purge sa peine.

La justice a également ordonné la confiscation des biens et des fonds liés à l’affaire au profit de l’État nigérian.

Cette condamnation intervient dans un contexte où le Nigeria continue de faire face à une grave crise énergétique. Malgré les importants investissements engagés dans le secteur, des millions de Nigérians restent confrontés à un accès limité à l’électricité.

Pour plusieurs observateurs, cette décision judiciaire constitue un signal fort dans la lutte contre la corruption au sein de l’administration publique nigériane