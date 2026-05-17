Le FESTIC 2026 célèbre la richesse culturelle de la communauté Bissa

La 7e édition du Festival des identités culturelles (FESTIC) a ouvert ses portes le 14 mai 2026 à Ouagadougou pour quatre jours de célébration. Cette année, c’est la communauté Bissa, surnommée les « gens de l’arachide », qui est invitée à faire découvrir son riche patrimoine. À travers la Nuit de la résilience, la communauté Bissa a exploré cette richesse de sa culture.

« Les identités culturelles à l’ère du village planétaire » c’est sous ce thème que la 7e édition du Festival des identités culturelles (FESTIC) a pris son envol. Du 14 mai au 18 mai 2026, la communauté Bissa, a été à l’honneur.

Wendlassida Ouédraogo, promoteur du festival, n’a pas caché sa satisfaction à l’issue des premières rencontres. « Je suis comblé par ce que nous avons appris ce soir. Pour moi, ne serait-ce qu’une seule personne qui reparte à la maison avec quelque chose de plus, c’est déjà beaucoup », a-t-il dit avant d’ajouter qu’ici l’objectif est de permettre aux communautés de mieux se connaître les unes les autres.

Le Premier ministre de Sa Majesté Naaba Koom de Garango, visiblement ému par la mobilisation, a partagé son étonnement. « Cette journée-là m’a donné beaucoup de leçons, dans le sens où il y a des choses que je ne savais même pas, même en étant chef coutumier. Je ne les savais pas. Aujourd’hui, j’ai appris beaucoup de choses à travers les deux interventions. Je vais pouvoir, à mon retour, raconter beaucoup de choses à mes frères à Garango », a-t-il déclaré.

Invité à éclairer l’origine de la communauté, le sociologue Jack-Serre Balboné a livré une synthèse précieuse. « Sur la base de données orales et parfois de bribes d’écrits, le peuple Bissa viendrait de l’Égypte ancienne. La langue Bissa ainsi que certains pas ou modes artistiques se retrouvent en Afrique du Sud », a-t-il expliqué.

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parlant de la chefferie, il a insisté sur une particularité majeure. « En pays Bissa, il n’existe pas de chef suprême auquel tous les autres font allégeance, mais des chefs centraux ou cantonaux. Il s’agit d’une société de management et non de commandement », a-t-il expliqué.

Le Colonel-major Amado Dabré a également donné une histoire migratoire des Bissa. « Les Bissa sont une population d’environ 2 millions de personnes vivant principalement au Burkina Faso (1,6 million), avec une forte diaspora au Ghana (250 000), en Côte d’Ivoire (200 000), au nord du Togo (12 000), au Nigeria et une diaspora significative en Italie », a-t-il détaillé.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24