Powerlifting : Zan Alfred Bady terrasse la concurrence et offre l’or au Burkina Faso

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Moins d’une minute
Alfred Zan Badi est sur la plus haute marche du podium.

L’athlète burkinabè de powerlifting Zan Alfred Bady fait parler du Burkina Faso à l’international. Il vient de remporter une médaille d’or à l’international powerlifting de Wuhan en Chine. Le Burkinabè s’est imposé dans l’épreuve du developpé-couché ce samedi 16 mai 2026.

Pour s’imposer, Zan Badi Aflred a soulevé la charge de 240 kg dans une discipline qu’il apprécie bien. Avec la charge soulevée, Alfred Zan Badi réussit un nouveau record dans la compétition.

Plusieurs adeptes de powerlifting venus d’Europe, d’Asie et d’Afrique participent à cette compétition de haut niveau.

Alfred Zan Badi est déjà plusieurs fois champion du monde dans plusieurs épreuves de powerlifting.

 
     
OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Moins d’une minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Nayala | Journée des coutumes et traditions : Les chefs de villages en communion sur le site sacré de Kissan

il y a 4 minutes

Fondation Edmond Tapsoba : Des fans du Bayer Leverkusen cotisent plus de 6 millions de F CFA pour aider les personnes vulnérables

il y a 16 minutes

Coopération régionale : L’AES lance sa première Foire Internationale Multisectorielle à Ouagadougou

il y a 6 heures

Communique | Résultats du tirage du Faso Loto WELHY du Vendredi 15 Mai 2026

il y a 8 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page