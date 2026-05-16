Powerlifting : Zan Alfred Bady terrasse la concurrence et offre l’or au Burkina Faso

L’athlète burkinabè de powerlifting Zan Alfred Bady fait parler du Burkina Faso à l’international. Il vient de remporter une médaille d’or à l’international powerlifting de Wuhan en Chine. Le Burkinabè s’est imposé dans l’épreuve du developpé-couché ce samedi 16 mai 2026.

Pour s’imposer, Zan Badi Aflred a soulevé la charge de 240 kg dans une discipline qu’il apprécie bien. Avec la charge soulevée, Alfred Zan Badi réussit un nouveau record dans la compétition.

Plusieurs adeptes de powerlifting venus d’Europe, d’Asie et d’Afrique participent à cette compétition de haut niveau.

Alfred Zan Badi est déjà plusieurs fois champion du monde dans plusieurs épreuves de powerlifting.