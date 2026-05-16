Coopération régionale : L’AES lance sa première Foire Internationale Multisectorielle à Ouagadougou

Depuis le jeudi 14 mai 2026, Ouagadougou abrite la première édition de la Foire Internationale Multisectorielle de l’Alliance des États du Sahel (FIM-AES). Ce grand rendez-vous s’impose d’emblée comme une vitrine stratégique pour le rayonnement international et l’intégration économique des pays de la Confédération.

La FIMAES-BKF 2026 est un évènementiel culturel et économique qui demeure une tribune de promotion et de valorisation des secteurs stratégiques de développement et un tremplin d’émancipation économique et de renforcement de la résilience financière des producteurs et des Entreprises de l’espace AES.

Du point de vue de ses initiateurs, « la Foire Internationale Multisectorielle de l’Alliance de Etats du Sahel Burkina Faso offrira sans aucun doute l’occasion à nos décideurs de faire connaissance de tout le potentiel du savoir-faire et de productivité économique de l’espace AES, d’établir des statistiques fiables pour une prise de décisions efficientes et surtout, de donner des directives allant dans le sens de l’amélioration de leur dynamisme, d’implémentation des expériences voire l’envisagement des projets d’investissements conjoints », Sibiri Judicaël Ouédraogo, représentant du président du comité d’organisation.

Il a également précisé que la FIMAES-BKF 2026 offrira un cadre d’échanges privilégié. Au programme : des conférences, des interventions médiatiques, des rencontres professionnelles (B2B), ainsi qu’un concours d’excellence destiné à récompenser les meilleurs exposants lors d’un gala culturel.

Représentant le ministre de l’agriculture, parrain de cette édition, Arnaud Ollé Kam, a salué cette initiative met en valeur les riches potentialités de l’espace AES. Selon lui, cet événement est une tribune essentielle pour valoriser l’Afrique de l’Ouest.

Il a profité de l’occasion pour lancer un appel au public. « J’invite chaleureusement les populations à se déplacer massivement pour découvrir la diversité des stands et le savoir-faire remarquable de nos producteurs locaux », a-t-il déclaré.

Au-delà de l’espace AES, cette première édition s’impose comme un véritable carrefour d’intégration régionale grâce à sa grande foire d’exposition. En parcourant les pavillons, les visiteurs partent à la découverte d’une mosaïque de cultures et de produits uniques, venus de plusieurs pays invités d’Afrique et d’ailleurs.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24