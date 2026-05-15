Koudougou : De faux cortèges funèbres utilisés pour transporter des pneus de contrebande

La Douane burkinabè intensifie sa lutte contre la fraude, la contrebande et les trafics illicites. Dans cette dynamique, le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire des Douanes Yves KAFANDO, a effectué une visite de travail les 13 et 14 mai 2026 auprès des agents du Bureau des Douanes et de la Brigade mobile des Douanes de Koudougou, dans la région du Nando.

Cette mission visait à encourager les équipes engagées sur le terrain dans la lutte contre les réseaux criminels et les trafics de produits dangereux. Les unités douanières de la région jouent un rôle stratégique dans la sécurisation des corridors commerciaux et la mobilisation des recettes publiques.

Au cours des dernières semaines, la Brigade mobile des Douanes de Koudougou, appuyée par des éléments de la Direction de la surveillance du territoire (DST), a réalisé d’importantes saisies dans la périphérie de Gaoua.

Les agents ont notamment intercepté 1 708 fûts de cyanure d’une valeur estimée à plus de 273 millions de FCFA, 126 sacs d’explosifs évalués à plus de 75 millions de FCFA ainsi que 99 rouleaux de cordons détonants d’une valeur avoisinant 25 millions de FCFA.

Le montant global de cette opération est estimé à plus de 373 millions de FCFA. Selon les autorités douanières, ces produits étaient destinés à des circuits clandestins susceptibles d’alimenter l’insécurité, l’orpaillage illégal et d’autres activités criminelles.

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À ces saisies s’ajoutent également 200 cartons de cigarettes de contrebande évalués à près de 35 millions de FCFA ainsi que plus de trois tonnes de drogue interceptées par les services douaniers.

Les autorités mettent également en garde contre l’ingéniosité croissante des réseaux de fraude. Dans une opération récente, des contrebandiers auraient tenté de dissimuler des pneus de contrebande dans un faux cortège funèbre. Une tentative finalement déjouée grâce à la vigilance des agents de la Brigade mobile des Douanes.

Face à la montée des trafics illicites, le Directeur général des Douanes a salué l’engagement et le professionnalisme des équipes sur le terrain. Il les a exhortées à maintenir la dynamique de vigilance et de performance dans la lutte contre la fraude et les circuits de financement illicites.

Source : SCRP-DGD