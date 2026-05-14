Burkina Faso : Des jeunes formés au leadership et à l’engagement citoyen à Ouagadougou

Le bureau des étudiants de l’Université Libre du Burkina (ULB), en collaboration avec l’Alliance Engagée pour la Solidarité LTZ (AES-LTZ), a organisé une conférence publique le mercredi 13 mai 2026 à Ouagadougou autour du thème « Engagement citoyen et leadership des jeunes dans la construction d’un Burkina prospère ».

Cette rencontre avait pour objectif de susciter une réflexion sur le rôle et la responsabilité de la jeunesse dans la construction d’un Burkina Faso de paix, de cohésion sociale et de développement durable.

Selon le président de l’Alliance Engagée pour la Solidarité LTZ, Mahamadi Ilboudo, la jeunesse constitue un pilier essentiel du développement socio-économique du pays.

« L’avenir appartient à la jeunesse. Il est donc important d’échanger avec elle afin de lui faire comprendre que chacun peut contribuer à l’effort engagé pour le développement du Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Au cours de la conférence, le communicateur Serge Imothep Bayala a insisté sur l’importance de la mémoire historique dans la mobilisation patriotique de la jeunesse.

Pour lui, les jeunes doivent développer un leadership engagé et offensif en faveur de la souveraineté nationale.

« Nous avons invité les jeunes à développer un leadership d’action fondé sur la connaissance de l’histoire, car l’histoire constitue la mémoire et le rétroviseur de l’être humain », a-t-il expliqué.

Les participants, notamment les étudiants de l’Université Libre du Burkina, ont salué l’initiative et les enseignements tirés de cette rencontre. Ils ont réaffirmé leur volonté de s’engager davantage pour la paix, la cohésion sociale et le développement du Burkina Faso.

Créée le 8 juillet 2024, l’Alliance Engagée pour la Solidarité LTZ est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour l’éveil des consciences et la promotion d’une jeunesse engagée en faveur du développement durable.