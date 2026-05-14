Ouahigouya : Deux morts dans une collision entre un camion-benne et une moto

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Un grave accident de la circulation a coûté la vie à deux personnes dans la matinée de ce jeudi 14 mai 2026 à Ouahigouya, dans la région du Yaadga.

Le drame s’est produit sur la Route nationale n°2 (RN2), précisément au niveau du feu tricolore situé à proximité de la Direction régionale des Sports.

Selon les premières informations, l’accident a impliqué un camion-benne et une motocyclette. Le choc, particulièrement violent, a entraîné la mort des deux occupants de la moto.

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La scène a provoqué une vive émotion parmi les riverains et les usagers de la route, rapidement rassemblés autour du lieu du drame.

Les circonstances exactes de l’accident n’étaient pas encore connues au moment de la rédaction de cet article. Une enquête pourrait être ouverte afin de déterminer les causes de cette collision mortelle.

Ce nouveau drame relance une fois de plus la question de la sécurité routière sur les grands axes du Burkina Faso.

 
     
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