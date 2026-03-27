Ouahigouya : Un incendie ravage le marché de bétail, plus de 100 animaux décimés

Un incendie d’une rare intensité a frappé la ville de Ouahigouya dans la nuit du 26 au 27 mars 2026. Le sinistre a ravagé une partie du marché de bétail situé au secteur 03, causant d’importantes pertes en vies animales et de lourds dégâts matériels.

Selon les témoignages recueillis sur place, le drame s’est produit aux environs de 23 heures, au moment même où une pluie tant attendue s’abattait sur la ville après une journée marquée par une forte chaleur. Mais cette accalmie météorologique a rapidement laissé place à la panique lorsque les flammes ont embrasé le marché.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement. Malgré leur mobilisation, appuyée par les riverains, le feu s’est propagé à une vitesse fulgurante, rendant les opérations de maîtrise particulièrement difficiles.

Le bilan provisoire fait état de plus d’une centaine d’animaux morts dans les flammes et d’au moins 25 hangars entièrement détruits. À ces pertes s’ajoutent des animaux ayant pris la fuite sous l’effet de la panique.

« À ce stade, il est difficile de dénombrer les pertes. Il y a plus de cent animaux qui ont été tués par le feu et plus de 25 hangars détruits. D’autres animaux, pris de panique, ont fui et restent introuvables », a confié Bagaya Assami, commerçant et victime de l’incendie.

La situation a également été aggravée par des actes de pillage. Profitant du chaos, des individus malintentionnés auraient dérobé certains animaux pour les dissimuler dans des quartiers environnants.

Le feu, qui s’est déclaré vers 23h30, n’a pu être maîtrisé qu’au petit matin, laissant derrière lui un paysage de désolation. Face à l’ampleur des dégâts, les sinistrés lancent un appel à l’aide.

« Face à une telle situation, on se remet à Dieu et à nos autorités. C’est une épreuve difficile qui vient s’ajouter à celles que nous traversons déjà », a plaidé Bagaya Assami.

Une enquête pourrait être ouverte pour déterminer l’origine exacte de cet incendie, tandis que les victimes espèrent un soutien rapide des autorités pour se relever de ce drame.