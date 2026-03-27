Guerre au Moyen-Orient : Les États-Unis annoncent une fin des opérations en Iran sous deux semaines

Au 28e jour du conflit au Moyen-Orient, les États-Unis affichent leur intention de mettre un terme à leurs opérations militaires en Iran « dans les deux prochaines semaines », selon le secrétaire d’État Marco Rubio.

Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, marqué par la poursuite des frappes israéliennes sur des infrastructures stratégiques iraniennes. Du côté de Téhéran, les autorités dénoncent une contradiction entre ces actions militaires et les perspectives diplomatiques évoquées par Donald Trump. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a ainsi pointé les frappes visant « deux des plus grandes aciéries » du pays.

« Ces attaques contredisent le délai accordé pour la diplomatie », a-t-il déclaré, dénonçant une escalade militaire jugée incompatible avec toute tentative d’apaisement.

Dans un ton ferme, le chef de la diplomatie iranienne a également averti que « l’Iran fera payer un lourd tribut aux crimes israéliens », laissant planer la menace de représailles.

Alors que Washington affiche un calendrier de désengagement, la poursuite des frappes et les déclarations belliqueuses des différentes parties illustrent la fragilité de toute issue rapide au conflit.