États-Unis : La signature de Donald Trump bientôt sur les billets de dollar, une première historique

Le département du Trésor américain a annoncé une décision inédite à savoir la signature du président en exercice, Donald Trump, figurera prochainement sur les billets de banque. Une première dans la monnaie américaine, qui rompt avec une tradition en vigueur depuis 1861, informe Cnews.

Cette mesure entrera en application à partir de l’été 2026, avec l’émission de nouveaux billets de 100 dollars. Ces coupures porteront à la fois la signature du président et celle du secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

Selon les autorités américaines, cette initiative s’inscrit dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis. Elle vise à marquer symboliquement cet événement majeur de l’histoire du pays. « Un moyen puissant de reconnaître les réalisations historiques de notre grand pays », a déclaré Scott Bessent.

Jusqu’à présent, seuls le secrétaire au Trésor et le trésorier des États-Unis apposaient leur signature sur les billets. Cette règle, instaurée au XIXe siècle, n’avait jamais été modifiée pour inclure un président en fonction.

Les premiers billets concernés seront imprimés à partir de juin 2026, avant une généralisation progressive. Les coupures actuellement en circulation continueront néanmoins de coexister avec les nouvelles émissions.