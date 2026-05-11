Singapour : Les « coups de canne » de retour à l’école pour punir les élèves dès 9 ans

Le gouvernement de Singapour a officiellement annoncé le retour des châtiments corporels dans les établissements scolaires, une mesure qui suscite une vive polémique à l’international, rapporte France info.

Présentée devant le Parlement le 5 mai 2026, cette décision autorise désormais l’administration scolaire à infliger des « coups de canne » aux élèves masculins âgés d’au moins 9 ans pour sanctionner certains comportements jugés graves.

Selon les autorités singapouriennes, cette mesure est strictement encadrée. Seuls les garçons sont concernés, avec une limite fixée à trois coups maximum par élève. Les filles, elles, feront l’objet d’autres sanctions disciplinaires comme les exclusions temporaires.

Les fautes visées incluent notamment l’intimidation, le harcèlement, le vapotage, les jeux d’argent, mais aussi des actes plus graves comme les bagarres, la toxicomanie ou l’incendie criminel.

Cette pratique s’inscrit dans une continuité du système judiciaire singapourien, où les châtiments corporels par flagellation restent légaux dans certains cas, notamment pour des délits pénaux ou militaires impliquant des hommes de moins de 50 ans.

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Mais l’annonce a immédiatement provoqué une vague de critiques à travers le monde. Amnesty International a dénoncé une mesure « cruelle et dégradante » incompatible avec les droits des enfants. De son côté, UNICEF a exprimé son opposition ferme à toute forme de violence physique en milieu scolaire.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) rappelle pour sa part que les châtiments corporels constituent un enjeu mondial de santé publique. Selon ses estimations, près de 1,2 milliard d’enfants subissent encore des violences physiques au sein de leur foyer chaque année.

Entre défense de la discipline et protection des droits des enfants, cette décision relance le débat mondial sur les limites des sanctions physiques dans l’éducation.