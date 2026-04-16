Communiqué du Gouvernement : Décès du 32e Roi du Gulmu

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 59 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Sa Majesté UNTAANBA ou Untamba, 32e roi du Gulmu

Le Gouvernement a appris avec une profonde tristesse la disparition, le 12 avril 2026, de Sa Majesté UNTAANBA, 32e Roi du Gulmu.

Intronisé sous le signe du rassemblement et de l’unité, Sa Majesté UNTAANBA a mis son autorité morale au service de la médiation sociale et de la préservation de l’identité culturelle des populations Gulmance.

Le Gouvernement rend hommage à une figure de la chefferie coutumière qui a œuvré durant son règne à la paix, au vivre-ensemble et à la résilience des populations du Gulmu.

En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement exprime sa compassion et présente ses sincères condoléances à la Cour royale, à la famille et aux proches de l’illustre disparu ainsi qu’à l’ensemble des populations du royaume.

Que la terre libre et souveraine du Burkina Faso lui soit légère.

Lire aussi👉🏿Burkina Faso : Sa Majesté UNTAANBA reconnue comme seul et unique Roi du Gulmu

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 59 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Ouagadougou : Un premier plateau omnisport en milieu primaire public inauguré à Sin Yiri

il y a 54 minutes

Tour cycliste féminin Yennenga 2026 : Awa Bamogo s’offre une troisième victoire d’étape

il y a 3 heures

Communiqué nécrologique | Décès de DA Douorbanté : Faire-part

il y a 3 heures

Burkina Faso : Les directeurs de cabinet formés à l’intelligence artificielle pour moderniser l’administration

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page