Communiqué du Gouvernement : Décès du 32e Roi du Gulmu

Le Gouvernement a appris avec une profonde tristesse la disparition, le 12 avril 2026, de Sa Majesté UNTAANBA, 32e Roi du Gulmu.

Intronisé sous le signe du rassemblement et de l’unité, Sa Majesté UNTAANBA a mis son autorité morale au service de la médiation sociale et de la préservation de l’identité culturelle des populations Gulmance.

Le Gouvernement rend hommage à une figure de la chefferie coutumière qui a œuvré durant son règne à la paix, au vivre-ensemble et à la résilience des populations du Gulmu.

En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement exprime sa compassion et présente ses sincères condoléances à la Cour royale, à la famille et aux proches de l’illustre disparu ainsi qu’à l’ensemble des populations du royaume.

Que la terre libre et souveraine du Burkina Faso lui soit légère.