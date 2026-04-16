Tour cycliste féminin Yennenga 2026 : Awa Bamogo s’offre une troisième victoire d’étape

La troisième étape de la première édition du Tour cycliste féminin Yennenga s’est déroulée ce jeudi 16 avril 2026 entre Tenkodogo et Zorgho sur une distance de 70,900 km. Une étape animée et marquée une nouvelle fois par la domination d’Awa Bamogo qui signe sa troisième victoire consécutive.

Le départ réel a été donné à 8h23 avec un peloton toujours composé de 23 coureuses. Très vite, la course s’est organisée autour des deux sprints intermédiaires prévus sur le parcours.

Le premier point chaud a été franchi à Koupéla, au kilomètre 37,600. A ce passage, Rose Elvine Yameogo du Burkina Faso prend la première place, suivie d’Adèle Guissou, également du Burkina Faso. Samiratou Zongo, de l’équipe Guimbi Ouattara, complète le trio de tête.

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La course se poursuit à vive allure jusqu’au deuxième sprint intermédiaire situé à Sapaga, au kilomètre 48,300. Cette fois, c’est Awa Bamogo qui s’illustre en passant en tête, devant Lamoussa Zoungrana et Samiratou Zongo.

Dans la dernière partie de la course, la lutte s’intensifie entre les favorites. A l’arrivée, Awa Bamogo confirme encore sa grande forme en s’imposant et en remportant ainsi sa troisième étape depuis le début de cette édition.

Grâce à cette nouvelle victoire, elle consolide sa position de leader au classement général et conserve le maillot jaune, à deux étapes de la fin de la compétition.