Journée mondiale sans tabac 2026 : ACONTA mobilise les citoyens pour une Afrique sans fumée

À l’occasion de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le tabac célébrée chaque 31 mai, l’association Afrique Contre le Tabac (ACONTA) a animé un point de presse, ce dimanche 31 mai 2026, à Ouagadougou. Cette rencontre avait pour but de dresser l’état des lieux de la lutte antitabac au Burkina Faso et de lancer un appel pressant au renforcement des mesures de protection face aux nouvelles offensives de l’industrie du tabac.

D’emblée, ACONTA et ses partenaires ont rappelé que la consommation du tabac et des produits nicotiniques reste l’une des principales causes évitables de maladies graves et de décès prématurés dans le monde.

Associé à des pathologies telles que les cancers, les maladies cardiovasculaires, les affections respiratoires chroniques, le tabac tue chaque année plus de 8 millions de personnes à travers le globe selon l’OMS, dont 1,6 million de victimes du tabagisme passif.

Au niveau national, les données issues du Tobacco Atlas font état de 3 286 décès par an au Burkina Faso imputables directement au tabac. Au-delà du drame humain, l’impact économique n’est pas en reste.

« Le dossier d’investissement pour la lutte antitabac montre qu’en 2019, le tabagisme a causé environ 57 milliards de F CFA (XOF) de pertes économiques au Burkina Faso dont 6,6 milliards de dépenses directes de santé, 12 milliards liés à la mortalité prématurée et 38 milliards en baisse de productivité », a déploré le coordinateur de l’ACONTA, Adama Zango.

En effet, il a salué les progrès récents enregistrés au Burkina Faso, notamment l’adoption des décrets sur l’emballage neutre, l’interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports communs, ainsi que le système de marquage et de traçabilité. L’association a vivement félicité le travail des forces de l’ordre pour les contrôles effectués dans les bars et maquis, ainsi que l’engagement du réseau des parlementaires burkinabè en santé.

Nonobstant, une inquiétude a été formulée lors de ce point de presse portant sur l’émergence sur le marché burkinabè de nouveaux produits nicotiniques présentés faussement comme « modernes et moins nocifs ».

« Derrière un marketing agressif sur les réseaux sociaux et des arômes séduisants, l’industrie déploie des pièges pour recruter les adolescents à travers trois formats précis. Les modèles Bic ou Tube, fins et légers, destinés à accrocher les débutants. Les modèles Briques ou Box, conçus pour inhaler de la grosse vapeur. Les modèles Jouer (Puffs/Pods) compacts, colorés et jetables », a souligné Adama Zango.

À l’occasion de cette journée, l’ACONTA invite chaque citoyen à faire preuve de vigilance face aux tactiques de séduction de l’industrie du tabac, afin de bâtir une Afrique et un monde sans tabac.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24