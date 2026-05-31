Gouvernance de l’Internet au Burkina Faso : Le « Women IGF-BF », un rempart pour l’inclusion et la sécurité des femmes en ligne

L’Initiative pour la Gouvernance de l’Internet au Burkina Faso (IGF-BF) a officiellement lancé la toute première édition du Forum des femmes sur la gouvernance de l’internet (Women IGF-BF). Cette initiative novatrice vise à briser la fracture numérique de genre en intégrant pleinement les technologies et le numérique dans le quotidien et les activités des femmes burkinabè.

Dans un contexte national marqué par des défis multiformes, le numérique s’impose aujourd’hui au Burkina Faso comme un espace majeur d’expression, de débat et de mobilisation citoyenne.

Cependant, cet outil revêt un caractère profondément ambivalent. S’il constitue un puissant levier de cohésion sociale et de paix, internet est également devenu le vecteur de dérives préoccupantes, telles que la désinformation et les discours haineux.

Face à ces menaces, les femmes se retrouvent souvent en première ligne, particulièrement exposées aux violences et aux dangers de l’écosystème numérique.

Forte de ce constat, l’Initiative pour la Gouvernance de l’Internet au Burkina Faso (IGF-BF) a pris les devants en initiant le Forum des femmes sur la gouvernance de l’internet (Women IGF-BF), un cadre d’action essentiel pour un cyberespace plus sûr et inclusif.

Première du genre, cette édition inaugurale se donne pour double objectif d’initier les participantes aux outils technologiques et de les armer face aux menaces du cyberespace. Il s’agira notamment de leur donner les clés pour identifier la désinformation et se prémunir contre les cyberattaques.

« Notre cyberespace est confronté à des enjeux majeurs, et les femmes constituent de formidables relais pour diffuser des messages de paix et des informations positives. Elles savent non seulement identifier l’information juste, mais aussi exprimer pleinement leur opinion.

Si les femmes sont exclues de cet espace, c’est un maillon essentiel qui manque à tout l’écosystème d’Internet », a justifié Hermann Ouédraogo, président de l’Initiative pour la Gouvernance de l’Internet au Burkina Faso.

Présente à cette cérémonie, Dr Haguiéta Nassa/Trawina, présidente de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) du Burkina Faso, a chaleureusement salué cette initiative. Selon elle, l’inclusion des femmes dans l’espace numérique est capitale pour la cohésion sociale.

« C’est une excellente opportunité pour intensifier nos actions de sensibilisation sur l’usage responsable des plateformes numériques et d’Internet, un outil désormais incontournable pour l’ensemble de la population, sans exception », a-t-elle indiqué.

Cette première édition est placée sous le thème : « Internet comme espace de paix au Burkina Faso : contribution de la femme à son édification et à sa gouvernance ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24