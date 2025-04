Ouagadougou : Les femmes de la tech tracent un nouveau chemin

publicite

La communauté Women Techmakers Ouaga, en collaboration avec GDG Ouaga, a organisé une conférence sur le thème « Redéfinir le possible », dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, le samedi 5 avril 2025, à Ouagadougou. Cet événement a mis en lumière le rôle crucial des femmes dans le domaine de la technologie, un secteur encore largement dominé par les hommes.

La suite après cette publicité

Depuis plus de dix ans, Women Techmakers Ouaga œuvre pour valoriser les femmes dans le numérique au Burkina Faso. À travers ses événements, ses formations et ses moments de partage, la communauté trace, pas à pas, les contours d’un futur plus inclusif, où les femmes ont toute leur place dans la tech.

Cette année, la tradition s’est répétée sous le thème « Redéfinir le possible ». Dès l’ouverture de la conférence, Armelle Zangré, ambassadrice de la communauté et organisatrice de l’événement, a donné le ton, « Ce thème n’est pas juste un slogan. C’est un appel à l’action, à casser les barrières, à repenser les règles et à rêver d’un avenir où la technologie rime avec inclusion et innovation »

L’événement a rassemblé des femmes passionnées de la technologie, des professionnelles et des étudiantes curieuses, toutes désireuses d’explorer les opportunités offertes par le monde numérique. Les discussions ont porté sur l’importance de l’inclusion des femmes dans le secteur de la technologie, les défis qu’elles rencontrent et les moyens de les surmonter.

Au menu des activités du jour, un panel particulièrement marquant a été animé par des panelistes aguerris autour du sous thème « Redéfinir l’entrepreneuriat et la technologie au féminin ». Pour Annie, paneliste, « la tech reste dominée par les hommes, mais ce sont les compétences qui font la différence. Il est donc crucial que les femmes se forment, se dépassent et osent prendre leur place »

Ces notes ont fortement résonné chez les participantes, comme Mamounata Ouédraogo, étudiante en 3e année de génie logiciel à l’Université Virtuelle et membre active de la communauté. « J’ai beaucoup appris sur la confiance en soi. Ce n’est pas toujours évident d’évoluer dans un domaine dominé par les hommes. Mais aujourd’hui, j’ai compris que je dois croire en moi et en mes compétences », a-t-elle reconnu.

Au-delà de cette journée riche en échanges, des sessions de formation sont prévues pour offrir aux femmes, débutantes comme professionnelles, des compétences concrètes pour entreprendre, innover et évoluer dans le monde technologique.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite