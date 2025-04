Ouagadougou : L’association Éclat féminin dans les métiers pratiques (EFMP) lance ses activités

publicite

L’association Éclat féminin dans les métiers pratiques (EFMP) a officiellement lancé ses activités le samedi 5 avril 2025 à Ouagadougou.

L’association Éclat féminin dans les métiers pratiques (EFMP) est une organisation qui réunit des femmes issues des secteurs tels que la topographie, le BTP, l’électrotechnique, la mécanique, les réseaux et télécommunications, et bien d’autres métiers techniques.

L’association s’est fixée pour leitmotiv la promotion de l’entrepreneuriat féminin, l’inclusion économique et le leadership des femmes dans des professions traditionnellement réservées aux hommes.

Selon la présidente de l’association, Alimata Kaboré, l’EFMP est née d’une volonté de voir les femmes des métiers pratiques dépasser les limites, défier les stéréotypes et faire briller leurs compétences. « Au travers de la formation, l’association EFMP veux apporter une plus-value en connaissances aux femmes et aux jeunes filles. Par la connaissance, nous pourrons compétir, nous pourrons occuper des postes de choix, nous pourrons nous faire valoir à notre juste valeur et changer les statistiques », a-t-elle souhaité.

Pour atteindre ses objectifs, l’EFMP entend mener plusieurs activités. « L’association EFMP pour l’atteinte de ses objectifs fera le plaidoyer auprès des entreprises privées et étatiques pour plus d’employabilité des femmes dans les métiers pratiques. Le réseautage avec des pionnières, des femmes leaders et entrepreneurs des métiers pratiques seront au rendez-vous pour booster, permettre aux femmes et aux jeunes filles d’avoir confiance en elle, de persévérer malgré les obstacles et créer des entreprises », a-t-elle précisé.

La marraine de l’association Dr Yasmine Binta Traoré, enseignante et chercheure, a salué et félicité l’initiative, soutenant que cela va impulser le changement et offrir de nouvelles perspectives à celles qui aspirent à des carrières techniques et pratiques.

« Nous allons pouvoir œuvrer ensemble pour que chaque femme, chaque jeune fille puisse s’épanouir dans le milieu de son choix sans craintes ni préjugés. Chaque formation suivie, chaque entreprise créée par une femme dans le domaine technique est une victoire », a-t-soutenu.

Pour rappel, l’association Éclat féminin dans les métiers pratiques (EFMP) a été mise en place dans le but de créer des opportunités, de renforcer les compétences techniques de ses membres et de sensibiliser les jeunes filles aux possibilités offertes par les métiers pratiques. Pour l’heure, l’association compte une trentaine de membres.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

