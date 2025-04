Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : Les associations African Initiative et Golden Team s’attaquent aux ordures du siège de la SOTRACO

L’Association russo-burkinabè « African Initiative » et l’association « Golden Team » ont nettoyé l’enceinte du siège de la Société de transport en commun (SOTRACO), à Ouagadougou, ce samedi 5 avril 2025.

« African Initiative », à travers son programme « opération ville propre », entend sensibiliser et assainir les lieux publics à savoir les Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), les écoles… Dans cette dynamique, et dans le cadre de la première phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), elle a débarrassé l’enceinte du siège de la Société de transport en commun (SOTRACO) de ses ordures.

« Ce matin, nous sommes au siège de la SOTRACO toujours dans la volonté de contribuer à l’assainissement des lieux », a fait savoir Martin Yaméogo, coordonnateur de l’opération ville propre au sein de l’association « African Initiative ».

Pour M. Yaméogo, le choix de la SOTRACO importe peu, l’idée étant de participer et de répondre favorablement à l’appel donné par les plus hautes autorités à l’occasion de ces journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Aux côtés de l’association russo-burkinabè pour cet acte patriote et citoyen, l’association « Golden Team ». Abdoul Aziz Sawadogo, président de l’association, a justifié leur présence par le fait de ne pas rester en marge de cette journée hautement importante et dont la réussite demande l’implication de tous. Il a remercié son partenaire de toujours pour l’accompagnement, notamment pour le matériel ayant permis de donner un autre visage à la cour du siège de la SOTRACO.

