Kundé d’Or 2026 : Tanya brise le record du nombre de Kundé remporté en une édition

La chanteuse burkinabè Tanya a été sacrée Kundé d’Or 2026, récompensant une année exceptionnelle. Elle succède à Floby au palmarès, confirmant son ascension musicale au Burkina Faso.

Dans la nuit du vendredi 8 mai 2026, la Salle des Banquets de Ouaga 2000 a vibré au rythme de la célébration de la musique burkinabè et africaine. Pour son 25e anniversaire, l’événement a consacré Tanya comme lauréate du prestigieux Kundé d’Or 2026.

L’artiste, qui succède à Floby au palmarès, a marqué l’histoire de la cérémonie en remportant cinq distinctions au total, brisant ainsi le record du nombre de trophées glanés en une seule édition. Face à ses concurrents directs, Reman et Privat, Tanya a su convaincre le jury par son professionnalisme et la qualité de ses productions de l’année 2025, portées par son album « Gôndal ».

Le palmarès de cette édition riche en émotions met également à l’honneur d’autres figures majeures. Si le Kundé d’Or lui a échappé, l’artiste Reman a été plébiscité par les fans en recevant le Prix du public.

La soirée a aussi été l’occasion de rendre hommage aux doyens à travers des trophées d’honneur décernés à Grace Decca, Awilo Longomba et Éric Virgal. Des distinctions à titre posthume ont salué la mémoire de personnalités du showbiz, dont Alino Faso et le maestro Boncana Maïga.

Avec un record de 1 331 œuvres recensées cette année, le commissaire général Jah Press s’est félicité du dynamisme exceptionnel de la scène culturelle. Pour Tanya, désormais au sommet, le défi est clair. Il entend porter la musique burkinabè au-delà des frontières nationales.

Voici le palmarès complet des Kundé 2026, les trophées de la musique au Burkina Faso, tel qu’établi par le Commissariat général 👇🏿

Kundé d’or : Tanya

Kundé du meilleur artiste féminin : Tanya

Kundé de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle : Rakiré (Tanya feat Zoug-Nanzaguemda & Nana Bibata)

Kundé du meilleur clip vidéo : Rakiré (Tanya feat Zoug-Nanzaguemda & Nana Bibata)

Kundé du meilleur featuring burkinabè : Rakiré (Tanya feat Zoug-Nanzaguemda & Nana Bibata)

Kundé de l’artiste le plus joué en discothèque : Reman

Prix du public : Reman

Kundé de la révélation : Mas B

Kundé de l’espoir : Hakhwa

Kundé du meilleur artiste traditionnel : Marie Gayeri

Kundé du meilleur artiste de musique religieuse : Sœur Ines Nadine Kantiono

Kundé du meilleur artiste burkinabè de la diaspora : Cheezy (France)

Kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina : Deodat C (Bénin)

Kundé du meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest : Roseline Layo (Côte d’Ivoire)

Kundé du meilleur artiste de l’Afrique centrale : Kocee (Cameroun)

Kundé du meilleur featuring de l’intégration africaine : Qui t’a dit ? [Young Ced (Burkina Faso) feat Toofan (Togo)]

Aurelle KIENDREBEOGO et Bassirou BANDE

Burkina 24