Préparation des forces : « Bangré I », une manœuvre conjointe interarmes axée sur la guerre de haute intensité

Du 04 au 08 mai 2026, l’Académie Militaire Georges NAMOANO-AMGN et l’École Nationale de Sous-Officiers d’Active-ENSOA ont conduit un exercice tactique interarmes d’envergure, entrant dans le cadre de l’adaptation et de l’innovation dans la formation des élèves officiers et élèves sous-officiers d’active.

Structurée autour d’un Groupement Tactique Interarmes (GTIA) ‎cette activité a mobilisé plus de 1800 dont 208 élèves officiers d’active, 1318 élèves sous-officiers d’active, appuyés de 300 soldats provenant d’unités spécialisées de plusieurs composantes des Forces Armées Nationales.

Ainsi, aux côtés des élèves on pouvait compter : un peloton du Bataillon Blindé d’Intervention Rapide (BBIR), une batterie du Bataillon d’Artillerie de Campagne et d’Intervention Rapide (BACIR), une section du Génie Militaire, un équipage d’appui hélicoptère de l’Armée de l’Air du Burkina Faso et des opérateurs du Groupement des Forces spéciales.

Lire aussi👉🏿 Clôture de la Coupe du CEMGA en triathlon

‎Cette manœuvre, directement inspirée des exigences et des retours d’expériences du terrain, vise à produire des officiers et des sous-officiers aguerris, dotés d’une culture interarmes et interarmées, en phase avec les exigences du moment.



‎

‎L’objectif pour le Commandement des Écoles et Centres de Formation (CECF) de Armée de Terre du Burkina Faso est de préparer les futurs chefs de section et chefs de groupe à des engagements de haute intensité dans un cadre interarmes et interarmées proche des conditions réelles de combat.

Il vise également à former des cadres capables de décider et de commander dans des circonstances extrêmes.

Représentant le Chef d’Etat-Major Général des Armées, le Colonel Hamed H. ROUAMBA, Chef d’État-Major de l’Armée de Terre, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement et à la réussite de l’exercice.

Il a félicité les élèves, leurs encadreurs ainsi que l’ensemble des unités ayant contribué à la conduite de cette activité de haute portée pédagogique et opérationnelle. Il a ajouté que cette manœuvre est en cohérence avec les défis actuels et adaptée à la réalité du terrain.

‎

#vaincre_le_terrorisme_ensemble

Source : EMGA