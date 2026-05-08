Prix Galian 2026 : 268 œuvres en compétition pour célébrer l’excellence des médias

Les membres des jurys de la 29e édition du Prix Galian 2026 ont été officiellement installés ce vendredi 8 mai 2026 à Ouagadougou par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Une cérémonie marquée par un discours engagé en faveur d’un journalisme patriotique face aux défis sécuritaires et à la désinformation.

Devant les cinq jurys nouvellement installés, le ministre a rendu un hommage appuyé aux professionnels des médias, saluant leur rôle dans la défense du droit à une information juste et crédible.

« Les journalistes constituent un rempart pour contrer la désinformation dont les auteurs ne poursuivent qu’un objectif : fragiliser la cohésion sociale et freiner la marche patriotique enclenchée », a-t-il déclaré.

Dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a qualifié les journalistes de « VDP de l’information », estimant qu’ils jouent un rôle essentiel dans la préservation de la cohésion nationale et la défense de la souveraineté du pays.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de promouvoir un journalisme responsable et engagé. « Nous avons besoin de journalistes patriotes qui participent à la lutte contre la désinformation et la manipulation pour l’éveil des consciences et la synergie d’action », a-t-il soutenu.

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Au total, 268 œuvres soumises par 134 candidats en français et en langues nationales seront examinées par les jurys dans les différentes catégories du concours.

Les membres des jurys auront notamment pour mission de vérifier l’authenticité des productions, d’évaluer leur qualité, de sanctionner d’éventuels cas de plagiat et de désigner les lauréats, dont celui du prestigieux « Super Galian ».

Le ministre a appelé les jurys à faire preuve de rigueur, d’impartialité et de professionnalisme afin de préserver la crédibilité du concours.

Pour le ministre, cette 29e édition du Prix Galian dépasse le simple cadre d’une compétition médiatique. Elle s’inscrit dans une dynamique de valorisation d’une presse engagée dans la défense des intérêts stratégiques du Burkina Faso et de l’Alliance des États du Sahel.

Bassirou BANDE

‎Pour Burkina 24