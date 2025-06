Super Galian 2025 : Liradan Philippe Ada fait son grand retour

publicite

Le journaliste à la télévision publique (RTB), Liradan Philippe Ada, a remporté le prestigieux Super Galian 2025 le vendredi 13 juin 2025 à Ouagadougou. Une distinction qui marque son second sacre après celui de 2022.

Il entre un peu plus dans l’histoire du journalisme burkinabè. Liradan Philippe Ada est sacré Super Galian 2025 lors de la 28e Nuit des Galian tenue au CENASA, en plus du prix du meilleur grand reportage en catégorie Télé. Le lauréat repart avec une maison d’une valeur de 18,5 millions de francs CFA, une attestation et une enveloppe de 3 millions.

Un retour triomphal après une année 2024 sans Super Galian, faute d’œuvres jugées suffisamment solides. Cette année, le jury n’a pas eu à hésiter : l’excellence avait un nom.

Organisée sous la présidence de Dr Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée législative de transition, en présence de plusieurs membres du gouvernement, cette édition 2025 a enregistré une forte participation. 368 œuvres ont été soumises dans les catégories presse écrite, presse en ligne, radio, télévision et langues nationales.

Au total, 23 prix Galian ont été attribués, en plus de 22 prix spéciaux, dont cinq offerts par la Présidence du Faso. Chaque lauréat est reparti avec un chèque d’un million de francs CFA, un trophée et une attestation.

La cérémonie a été ponctuée de prestations artistiques et de remises de distinctions. Elle a confirmé, une fois de plus, la place centrale des journalistes professionnels dans la valorisation d’une information de qualité au Burkina Faso et en Afrique.