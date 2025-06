Orange Burkina Faso lance « BAM » : Plus de volume pour les forfaits Internet et des appels tous réseaux à petits prix

Orange Burkina Faso a présenté, à Ouagadougou, le 12 juin 2025, son nouveau concept, « BAM », avec en exclusivité le Profil Etalon qui offre des mégas et des appels à tarifs réduits. Cette initiative vise à offrir des offres attractives et une expérience client améliorée.

Toujours dans le but de répondre aux exigences de sa clientèle, Orange Burkina Faso réaffirme son engagement envers elle conformément à sa nouvelle signature : « Orange est là ».

Cette démarche se traduit concrètement par le lancement des Bonnes Affaires Mobiles (BAM), une innovation qui propose des offres généreuses et adaptées aux besoins des utilisateurs. Grâce à cette initiative, Orange Burkina Faso renforce sa proximité et son accompagnement, offrant des solutions attractives pour rester connecté et profiter pleinement des services mobiles.

Comment accéder à BAM et quelles sont les conditions ?

Selon Assimi Diero, Directeur Marketing et Communication de Orange Burkina Faso, BAM intègre le nouveau « Profil Etalon ». Tous les abonnés peuvent y accéder en composant le *105# et en suivant les instructions.

Cette nouvelle formule du Profil Etalon propose des réductions tarifaires importantes et des offres variées, réparties sur plusieurs niveaux. Parmi celles-ci :

Réduction des tarifs d’appels : les tarifs d’appel, auparavant à 1,6 FCFA, passent à 1,1 FCFA, soit une baisse de plus de 30 %.

Offres Internet : l’internet mobile en dehors du profil Étalon permettait jusqu’ici de payer 1050 FCFA pour un giga. Avec la nouvelle formule Étalon, il est possible d’obtenir 1,5 Go pour 700 FCFA.

Offres week-end : des forfaits de 5 Go à 1000 FCFA sont proposés pour permettre aux jeunes d’accéder à leurs plateformes préférées.

Orange Burkina Faso rassure sa clientèle concernant l’accès à la plateforme. « L’entrée et la sortie de la formule sont gratuites. Le client peut entrer ou sortir à zéro FCFA. Après avoir quitté le profil, un paiement de 500 FCFA sera requis pour réaccéder, cependant, le client a la possibilité de patienter durant 30 jours pour réintégrer le profil gratuitement ».

Pour célébrer le lancement de « BAM », Bassira, lauréate de la grande finale de Orange Music Talents a offert une prestation exceptionnelle. Cette performance de haut niveau a apporté une ambiance prestigieuse à l’événement.