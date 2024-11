Burkina Faso : « Orange est là », toujours auprès de ses clients !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le jeudi 7 novembre 2024, le personnel d’Orange Burkina a parcouru les marchés de Ouagadougou avec pour objectif de renforcer sa proximité avec ses clients. Cette initiative a marqué le « dévoilement » de la nouvelle signature de l’entreprise : « Orange est là ».

La suite après cette publicité

Une tournée pour renforcer la proximité avec les clients

Afin de faire connaître sa nouvelle signature, l’équipe d’Orange Burkina, dirigée par Nafi Silué/Coulibaly, Directrice Générale, a sillonné plusieurs marchés de la capitale. « Notre devoir principal est de garantir la qualité de nos services et d’assurer la satisfaction de nos clients.

Nous nous engageons à aller au-delà de leurs attentes et à innover pour mieux les servir. « Orange est là » symbolise notre engagement à être présents et à répondre aux besoins des clients, partout au Burkina Faso », a expliqué la Directrice Générale.

Mettre l’accent sur la proximité et les solutions quotidiennes

Le Directeur Marketing et Communication, Assimi Diero, a précisé l’objectif de cette démarche : « Nous souhaitons être plus proches de nos clients, plus directs avec eux. Nous sommes dans une phase de proximité, une phase où nous leur apportons des solutions concrètes à leurs préoccupations quotidiennes».

Les équipes ont visité plusieurs marchés de la ville, dont ceux du 10 Yaar, de Pissy, de Paag-Layiri et de Naabi Yarr, afin d’aller à la rencontre des clients et leur faire découvrir la nouvelle signature « Orange est là ».

Des actions concrètes pour une présence sur le terrain

Assimi Diero a souligné que cette nouvelle signature ne doit pas se limiter à un simple slogan, mais doit être incarnée par des actions réelles. « On ne peut pas simplement changer de signature en restant dans nos bureaux ou en diffusant des messages à la radio.

Il faut que nous soyons sur le terrain, en interaction directe avec nos clients », a-t-il déclaré. Pour lui, le message de « Orange est là » se compose de plusieurs éléments : « D’abord, c’est un message de remerciement à nos clients pour leur fidélité. Ensuite, c’est un message de proximité, de disponibilité».

Une posture d’écoute et d’engagement renforcée

« Ce que nous avons fait jusqu’ici a été apprécié, et nous allons aller encore plus loin. Notre démarche est aussi une posture d’écoute. Nous voulons identifier ce qui fonctionne bien et corriger ce qui pourrait être amélioré. Nous sommes là pour le Burkina Faso, pour nos clients, et pour offrir à chacun la meilleure expérience avec notre réseau », a ajouté Assimi Diero.

Une tournée nationale à venir

Après ce dévoilement à Ouagadougou, Orange Burkina prévoit de poursuivre cette démarche de proximité à travers une tournée dans d’autres régions du pays. L’objectif est de rencontrer les clients de toutes les régions du Burkina Faso et de renforcer davantage le lien avec sa clientèle.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite