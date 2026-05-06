Lutte contre la criminalité urbaine : Une usine de fabrication illicite d’huiles démantelée par la Police Nationale à Ouagadougou

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité en général et la criminalité urbaine en particulier dans la ville de Ouagadougou, le Commissariat Central de Police de la ville de Ouagadougou (CCPO), appuyé par le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°12, ont démantelé un réseau qui s’adonnait à la transformation illicite d’huiles dans une zone d’habitation spontanée (zone non lotie) de la capitale.

Il ressort des investigations menées que le mode opératoire du groupe consistait à se ravitailler en résidus des usines de fabrication d’huile de graines de coton auprès des entreprises de fabrication d’huile de la place, situées dans la zone industrielle de Kossodo.

Une fois ces résidus obtenus, il procédait à leur traitement à l’aide de l’acide citrique monohydrate et à la chaleur pour les débarrasser des impuretés en vue, prétendent-ils, de les revendre aux fabricants de savon.

Lorsque le groupe trouvait un client, il faisait appel à un conducteur de tricycle qui se chargeait du transport pour la livraison de la marchandise.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont réussi à appréhender deux membres actifs du groupe et saisir plusieurs objets dont un tricycle et plus d’une soixantaine de bidons d’huile de 20 litres.

La Police Nationale réitère ses remerciements aux citoyens qui œuvrent inlassablement aux côtés des forces de sécurité pour combattre l’insécurité urbaine sous toutes ses formes. Elle les invite à demeurer toujours vigilants autour d’eux tout en continuant de dénoncer les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale