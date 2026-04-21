Lutte contre la criminalité urbaine : Il semait la peur, il est désormais aux arrêts

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°04 de la ville de Ouagadougou, dans le cadre de sa mission de protection des personnes et des biens et suite à de multiples plaintes d’agressions et vols à main armée dans plusieurs quartiers de la capitale, a diligenté une enquête minutieuse ayant conduit à l’interpellation du principal suspect.

Cet individu, âgé de la trentaine, opérait seul, de jour comme de nuit, principalement dans la zone industrielle de Kossodo, les quartiers Tanghin, Polesgo, Sakoula, Somgandé, Toudoubwéogo et environnants, semant l’insécurité et causant de nombreux préjudices financiers, physiques et moraux aux honnêtes citoyens.

En effet, il procédait au préalable au repérage ou ciblage des lieux de commerce, les domiciles, les magasins, avant de passer à l’action au moment propice. Il tenait, parfois, en respect ses victimes à l’aide d’un pistolet automatique et les dépossédait de leurs biens tels que les engins, ordinateurs, téléphones portables et du numéraire.

Il ressort des investigations que ce malfrat, très confiant et très attaché à son ‘’wack’’, se préparait mystiquement à l’aide des fétiches qu’il avait implanté dans sa chambre avant de mener toute opération que ce soit. Et en six (06) mois, il a causé un préjudice financier estimé à plus de 10.000.000 FCFA.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont pu saisir plusieurs objets parmi lesquels un pistolet automatique, des munitions, un tricycle, des pièces d’argent, des canaris, des clés et des terrains situés hors lotissement.

La Police Nationale remercie l’ensemble des populations pour la franche collaboration aux côtés des Forces de Sécurité Intérieure dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Elle les exhorte à poursuivre dans la même dynamique et à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont le 17, le 16 et le 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale