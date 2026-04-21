Ukraine : Des robots prennent les armes et remplacent les soldats sur le front

Sur le champ de bataille ukrainien, une nouvelle réalité militaire est en train de s’imposer. Des soldats se rendent désormais face à des robots terrestres et des drones, sans confrontation directe avec l’infanterie, rapporte CNN.

Mykola « Makar » Zinkevych, commandant de l’unité NC13 de la 3e brigade d’assaut indépendante, a expliqué qu’une opération menée l’été dernier aurait marqué un tournant. Il s’agit de la capture d’une position ennemie et de prisonniers, entièrement réalisée par des systèmes robotisés, sans intervention humaine directe. Une affirmation qui illustre l’essor rapide de ces nouvelles technologies sur le front.

Depuis le début de la guerre, l’Ukraine a intensifié l’usage des drones aériens. Désormais, elle étend cette stratégie aux drones terrestres : des véhicules télécommandés capables de transporter du matériel, d’évacuer des blessés et, de plus en plus, de participer à des opérations d’assaut.

Ces machines présentent plusieurs avantages tactiques à savoir discrétion accrue, résistance aux conditions météorologiques et capacité de charge supérieure aux drones aériens. Elles permettent également de réduire l’exposition des soldats aux zones les plus dangereuses.

L’armée ukrainienne affirme même qu’un robot armé a pu contenir une offensive pendant 45 jours, avec un minimum de maintenance. Pour les responsables militaires, l’enjeu est clair à savoir compenser l’infériorité numérique face à la Russie par la supériorité technologique.

Le président Volodymyr Zelensky a indiqué que plus de 22 000 missions auraient été réalisées récemment par des drones et robots, permettant de « sauver des vies » en remplaçant les soldats dans les zones à haut risque.

Pour les experts militaires, cette évolution ouvre un débat majeur sur l’avenir de la guerre. Si ces systèmes ne peuvent pas encore tenir un territoire sans soutien humain, ils deviennent essentiels pour la logistique, le ravitaillement, le déminage et certaines opérations de combat.

L’Ukraine, contrainte par le conflit, est ainsi devenue un laboratoire mondial de la guerre robotisée. Son ministère de la Défense accélère désormais une stratégie fondée sur les données, les drones et l’intelligence artificielle, avec l’objectif de transformer profondément l’organisation du champ de bataille.

Mais cette révolution technologique soulève aussi des questions éthiques. Même les partisans de ces systèmes insistent sur une limite comme la décision finale doit rester humaine. Pour Mykola Zinkevych, malgré les avancées spectaculaires, l’autonomie totale des armes reste une ligne rouge.

« Les robots ne saignent pas », résume-t-il. Une phrase qui illustre à la fois l’attrait et les dangers d’une guerre de plus en plus automatisée.