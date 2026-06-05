Football : Les Étalons dominés par la Russie (3-0) en match amical

Première défaite pour Amir Abdou avec les Étalons du Burkina Faso. En match amical international contre la Russie, l’équipe nationale du Burkina Faso s’est inclinée (3-0) face à la Russie ce vendredi 05 juin 2026.

Il y avait un vrai écart entre les Étalons du Burkina Faso et leurs homologues russes. Les Russes ont mis la pression sur les Étalons dès l’entame du match et ont imposé un rythme soutenu.

Les Étalons ont cédé dès la 14e minute quand Sadulaev, hors de la surface, envoie le ballon en pleine lucarne. Kilian Nikièma, aligné en l’absence de Hervé Kouakou Koffi est resté impuissant.

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Six minutes plus tard, les Russes doublent la mise par l’entremise de Miranchuk (20e). Dès lors, les Étalons essaient de réagir.

L’équipe joue très haut, ce qui permet aux Russes de tenter de les surprendre en contre-attaque. Sur une action, le défenseur Mohamed Ouédraogo, en retard sur un attaquant russe qui partait seul au but, commet la faute. Il écope d’un carton rouge (43e), juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, les Étalons débutent bien. Mais les Russes, mieux en place, profitent de leur supériorité numérique pour inscrire le troisième but (3-0) grâce à Vakhania.

C’est le score de 3 à 0 qui sanctionnera cette rencontre. C’était le premier match amical des Étalons, qui doivent affronter la Biélorussie le 9 juin 2026 en attendant les éliminatoires de la CAN 2027.