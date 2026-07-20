Coopération humanitaire : Médecins Sans Frontières sollicite les orientations du chef de la diplomatie burkinabè

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie TRAORE a accordé une audience, le vendredi 17 juillet 2026, à une délégation de l’ONG Médecins Sans Frontières(MSF), conduite par son Chef de mission, Dr Innocent KUNYWANA.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du dialogue entre l’organisation humanitaire et les autorités burkinabè.

Elle a permis à la délégation de présenter officiellement au ministre des Affaires étrangères, le nouveau Représentant Pays de MSF au Burkina Faso, Dr Ousmane A. KALHOULE.

Au-delà de cette présentation, les échanges ont porté sur la situation humanitaire et sanitaire au Burkina Faso et les efforts déployés par l’ONG MSF pour améliorer l’accès aux soins au profit des populations dans les zones à fort défi sécuritaire.

Le Chef de mission a saisi l’occasion pour saluer la qualité de la collaboration avec le gouvernement burkinabè, notamment avec le département de la santé qui a permis de renforcer les capacités des structures sanitaires et d’améliorer l’offre de soins dans plusieurs zones du Burkina Faso.

Pour lui, le but de cette rencontre était également de prendre des conseils et des orientations du ministre des Affaires étrangères, en vue de conduire les interventions de son institution avec plus d’efficacité et dans le respect des règles.

Saluant l’efficacité des interventions de MSF sur le terrain, le Chef de la diplomatie burkinabè a félicité l’équipe pour cet engagement au profit des populations burkinabè.

Il a encouragé MSF à avoir un dialogue régulier et à maintenir la collaboration avec le ministère de la santé, ce qui permettra à cette ONG de mener des actions en droite ligne avec les priorités et les directives édictées par le gouvernement.

En rappel l’ONG Médecins sans frontières œuvre au Burkina Faso depuis une trentaine d’année, et elle intervient dans plusieurs régions, en apportant une aide médicale d’urgence aux personnes vulnérables et en renforçant les capacités des acteurs de santé au niveau des structures primaires.

Source : DCRP/MAE