Championnats nationaux de handball : Les champions des petites catégories sont connus

Les finales des championnats nationaux des petites catégories se sont disputées le 18 juillet 2026 au Palais des sports de Ouagadougou. Le RCB, l’AS Shalom et l’AS Sonabhy ont dominé la compétition en minimes et cadets.

Dans la finale chez les filles, l’AS SONABHY a dominé le Racing Club de Bobo Dioulasso (RCB) au terme d’une rencontre qui a duré 2 x 25 minutes. Rapidement, l’AS SONABHY prend les commandes du match et mène 14 à 6.

Mais face à une défense trop rugueuse, le RCB profite d’une expulsion pour réduire l’écart (14-9). L’AS SONABHY demande un temps mort pour procéder à des réajustements. Le résultat est payant et l’AS SONABHY mène à la mi-temps 18 à 10.

À la reprise, le RCB se lance sans réserve, sans pouvoir réduire considérablement l’écart. L’AS SONABHY s’impose finalement 27 à 21. Chez les garçons, le RCB n’a pas fait de cadeau face à l’AS Shalom, qui disputait sa première finale. Si le début de la rencontre est serré, avec un score de 8-8 après 15 minutes de jeu, l’équipe venue de Bobo-Dioulasso prend progressivement l’ascendant. Mais le score reste serré (13-15). En deuxième période, le RCB déroule. L’AS Shalom, épuisée, n’arrive pas à suivre.

Les raisons de la défaite

Le RCB s’impose donc 33 à 23. Chez les minimes garçons, le RCB s’impose face à Impact sur le score de 25 à 22. L’équipe cadette de l’AS Shalom est championne chez les minimes filles (19-16).

Abdoul Aziz Sanfo, l’entraîneur de l’équipe masculine du RCB, se réjouit de ce nouveau sacre de son équipe. « On s’est croisé en phase de poules. On connaissait les forces et les faiblesses de l’équipe. On savait qu’on allait avoir un match difficile. On savait qu’il fallait insister sur leur faiblesse », analyse-t-il.

L’entraîneur de l’AS Shalom, Moussa Kafando, explique cette défaite par la fatigue. « Il y avait la fatigue dans la jambe des enfants. On a enchaîné les matchs avec les enfants. On a tiré les leçons de nos anciennes compétitions et ça s’est bien passée », explique Moussa Kafando.

Des finales saluées

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pickbougoum, a assisté à ces finales nationales. Elle salue notamment la qualité de jeu des enfants, preuve que la relève est assurée. « Ce soir l’honneur était porté sur les petites catégories les minimes et les cadets. On a assisté à de très belle finales. On espère qu’on aura de belles finales au niveau des grandes catégories au mois d’Août », souligne le ministre en charge des Sports.

La Fédération burkinabè de handball ferme ce chapitre de sa saison avec satisfaction. « Nous avons assisté vraiment à de très belles finales. Cela nous rassure que l’avenir est promoteur au niveau du handball tant en garçon qu’en filles », soutient Boubakar Sanfo, président de la Fédération burkinabè de handball.