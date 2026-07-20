Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 13 au 19 juillet 2026 au Burkina Faso

La semaine du 13 au 19 juillet 2026 a été marquée par une actualité particulièrement riche au Burkina Faso. Sécurité, diplomatie, santé, gouvernance, justice et mobilisation citoyenne ont rythmé ces sept derniers jours. Retour sur les principaux événements qui ont retenu l’attention.

Le Président du Faso, le camarade Capitaine Ibrahim Traoré, s’est rendu dans la région de Yaadga, où il a été accueilli à Ouahigouya dans une ambiance de ferveur populaire. Des milliers de personnes se sont mobilisées pour saluer le Chef de l’État, illustrant la proximité qu’il entretient avec les populations à travers ses tournées dans les différentes régions du pays.

Sur le front de la sécurité, l’Académie de Police de Pabré a livré sa 10ᵉ promotion. Au terme de deux années de formation, 180 commissaires et officiers de police, dont 80 stagiaires tchadiens, ont été déclarés aptes à servir. Baptisée « Diir-na-Nou » (« Patriotisme » en lobiri), cette promotion a été invitée à exercer ses fonctions avec discipline, intégrité, loyauté et professionnalisme au service de la Nation.

Toujours dans la dynamique de coopération sécuritaire, Ouagadougou a accueilli la deuxième rencontre des chefs de police de la Confédération des États du Sahel (AES). Les responsables des forces de sécurité ont échangé sur le renforcement de la coopération policière, le partage d’expériences et la coordination des actions face aux défis sécuritaires communs.

Sur le plan diplomatique, en visite officielle à Ouagadougou, le président de la Commission de l’Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a été reçu par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Les échanges ont porté sur les relations entre le Burkina Faso et l’organisation continentale. Le Chef du Gouvernement a notamment appelé à une profonde réforme de l’Union africaine afin qu’elle soit davantage en phase avec les attentes et les réalités des peuples africains.

Dans le domaine de la santé, l’Armée burkinabè a déployé un hôpital mobile de campagne à Fada N’Gourma. Cette initiative, inscrite dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la santé, offre gratuitement des soins aux personnes déplacées internes et aux populations vulnérables de la région du Goulmou.

Djibo accueille le lancement des concours directs de la Fonction publique

Le Gouvernement a officiellement lancé les concours directs de la Fonction publique, session 2026, dans la ville de Djibo. À travers ce choix symbolique, les autorités ont voulu réaffirmer la présence de l’État dans une localité fortement éprouvée par l’insécurité et garantir l’égalité des chances à l’ensemble des candidats.

Dans un élan de mobilisation citoyenne, une marche patriotique a rassemblé de nombreux habitants de Koubri en soutien au Capitaine Ibrahim Traoré. Femmes, jeunes, personnes âgées, autorités administratives et coutumières ainsi que plusieurs organisations de la société civile ont pris part à cette manifestation.

Justice : Un agent de santé condamné pour viol aggravé

La semaine a également été marquée par un fait judiciaire. Le Tribunal de grande instance Ouaga II a condamné un agent de santé à 11 ans d’emprisonnement, dont 8 ans ferme, pour viol aggravé sur une femme enceinte.

Enfin, une note de satisfaction est venue du monde des médias. Le journaliste Soumane Wahab Karambiri a obtenu sa licence à l’IPERMIC avec la mention « Très bien » grâce à un mémoire consacré à la consommation de l’information sportive sur le média en ligne Burkina 24.

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Entre renforcement des capacités des forces de sécurité, coopération régionale, initiatives sociales, diplomatie et promotion de l’excellence, cette semaine illustre les principaux chantiers qui ont animé l’actualité nationale.

Des actions qui traduisent la volonté des autorités de consolider la sécurité, d’améliorer les services aux populations et de poursuivre les efforts de développement dans un contexte marqué par de nombreux défis.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24