TGI Ouaga II : Un agent de santé condamné à 11 ans de prison pour viol aggravé sur une femme enceinte

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La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance Ouaga II a rendu son verdict, ce vendredi 17 juillet 2026, dans une affaire de viol aggravé impliquant un agent de santé. Le prévenu Z.K.A. a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à 11 ans d’emprisonnement, dont 8 ans ferme, ainsi qu’à une amende ferme de 1 million de francs CFA.

Poursuivi par le Ministère public pour viol aggravé et menaces sous conditions, le mis en cause était accusé d’avoir abusé de l’autorité liée à ses fonctions pour commettre l’acte sur une victime dont la vulnérabilité, liée à son état de grossesse, était apparente ou connue de lui.

Selon les éléments de la procédure, Z.K.A., maïeuticien d’État et chef du service de maternité du Centre médical urbain (CMU) de Saponé, aurait commis les faits le vendredi 27 février 2026 sur une patiente venue pour une consultation prénatale.

Lire également 👉Affaire viol à Yalgado: Le prévenu condamné à 10 ans de prison dont 8 ans fermes

La victime, identifiée comme N.E., avait déposé une plainte auprès de la Brigade territoriale de gendarmerie de Saponé, entraînant l’interpellation du mis en cause et sa présentation devant les autorités judiciaires compétentes.

À l’issue des débats, la Chambre criminelle du TGI Ouaga II a déclaré Z.K.A. coupable des faits de viol aggravé retenus contre lui. La juridiction a prononcé une peine de onze années d’emprisonnement, dont huit années fermes, assortie d’une amende ferme d’un montant d’un million de francs CFA.

Source : DCRP-MJ

 
     
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