Ronaldo Nazário : « Peut-être que Cristiano Ronaldo a le niveau pour jouer en Arabie saoudite, mais pas pour disputer une Coupe du Monde… »

La légende brésilienne Ronaldo Nazário estime que Cristiano Ronaldo n’avait plus le niveau physique nécessaire pour évoluer lors de la Coupe du monde 2026. Dans une déclaration sans détour, l’ancien Ballon d’Or explique que le poids des années finit toujours par rattraper les plus grands joueurs.

Alors que Lionel Messi, 39 ans, a marqué les esprits avec huit buts durant le Mondial 2026, le parcours de Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, s’est révélé plus compliqué. Auteur de trois buts, l’attaquant portugais n’a pas pu empêcher l’élimination du Portugal dès les huitièmes de finale.

Invité de l’émission Resenha do 9, Ronaldo Nazário a livré son analyse de la situation, évoquant également le cas de Neymar. « En général, le corps te signale que tu n’en peux plus. Je pense qu’ils sont parvenus à ce moment de consensus entre eux et leur corps, tant Cristiano que Neymar. La bataille contre le corps est vraiment très difficile à remporter», a-t-il déclaré.

L’ancien attaquant de la Seleção estime que Cristiano Ronaldo peut encore évoluer à un bon niveau en club, mais que les exigences d’une Coupe du monde sont d’une tout autre dimension.

« Peut-être qu’il a encore le niveau pour jouer en Arabie saoudite, mais pour disputer une Coupe du monde, on se rend compte que c’est bien plus difficile, le niveau est bien plus élevé », a-t-il indiqué.

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Ronaldo a conclu en soulignant que, malgré la passion et l’envie de prolonger une carrière exceptionnelle, c’est finalement le corps qui impose ses limites.

« Malgré notre passion, notre amour du football et notre envie de jouer éternellement, je pense que c’est finalement le corps qui décide à notre place. Aujourd’hui, je ne joue plus au football parce que mon esprit fonctionne d’une manière que mon corps ne suit pas », a-t-il déclaré dans Resenha do 9, des propos relayés par A Bola.