Annonce | France vs Angleterre : un choc spectaculaire pour le bronze du Championnat du monde

Ceci est un article sponsorisé par notre partenaire

Le plus grand tournoi de football de l’année entre dans sa dernière ligne droite. Dans la nuit du 18 au 19 juillet, le Hard Rock Stadium de Miami Gardens accueillera le match pour la 3e place, avec les médailles de bronze en jeu.

France vs Angleterre, ce n’est pas seulement une petite finale : c’est une affiche entre deux grandes sélections, portées par des stars et un énorme potentiel offensif. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé face à Harry Kane et Jude Bellingham : un tel spectacle ne se manque pas. Ajoutez une dose d’adrénaline à ce match pour le bronze, suivez le lien et soutenez votre favori avec 1xBet, meilleur site international de paris sportifs. Jouez de manière responsable : la chance sourit surtout à ceux qui gardent le contrôle.

Cotes : victoire de la France – 1,952 ; match nul – 3,945 ; victoire de l’Angleterre – 4,005.

Historique des confrontations et parcours jusqu’au match pour le bronze

En demi-finale, la France s’est inclinée face à l’Espagne (0-2), tandis que l’Angleterre n’a pas résisté à la volonté de victoire de l’Argentine (1-2). Les Bleus possèdent l’une des meilleures attaques du tournoi, avec 16 buts inscrits en 7 matchs, ainsi que l’un des effectifs les plus complets. Ils abordent donc ce duel pour le bronze avec un statut de favori clair.

La France a remporté son groupe avec autorité face au Sénégal (3-1), à l’Irak (3-0) et à la Norvège (4-1), avant d’éliminer la Suède (3-0), le Paraguay (1-0) et le Maroc (2-0) en phase à élimination directe. L’Angleterre a elle aussi terminé en tête de son groupe, devant la Croatie (4-2), le Ghana (0-0) et le Panama (2-0). En phase à élimination directe, les Three Lions ont battu la RD Congo (2-1), le Mexique (3-2), puis ont réussi à éliminer la Norvège en prolongation (2-1).

L’historique des confrontations directes penche en faveur des Anglais : 17 victoires et 5 matchs nuls en 32 rencontres face aux Bleus. Toutefois, au XXIe siècle, l’avantage est passé du côté français : l’Angleterre n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers duels contre la France, pour un match nul et 5 défaites, dont l’élimination face aux Bleus lors du grand tournoi disputé au Qatar.

Compositions des équipes

William Saliba, patron de la défense française, s’est blessé en demi-finale contre l’Espagne et manquera donc la petite finale. Le défenseur central d’Arsenal pourrait être remplacé par Maxence Lacroix ou Ibrahima Konaté. Tous les autres joueurs sont disponibles et se préparent pour ce rendez-vous important.

Thomas Tuchel doit encore composer avec les mêmes problèmes dans les couloirs défensifs. Reece James s’est de nouveau blessé lors du match contre l’Argentine, mais Jarell Quansah a purgé sa suspension. Le défenseur central du Bayer 04 pourrait donc à nouveau dépanner dans le couloir droit.

Analyse d’avant-match

Dans 6 des 7 matchs de la France, au moins 2 buts ont été inscrits. L’équipe de Didier Deschamps a trouvé le chemin des filets dans toutes ses rencontres, à l’exception de la demi-finale perdue contre l’Espagne. L’Angleterre, de son côté, a encaissé au moins un but dans chacun de ses matchs à élimination directe, tout en marquant en moyenne 2 buts par rencontre. Ce match pour le bronze pourrait donc offrir aux supporters un duel spectaculaire, riche en buts et au dénouement imprévisible.

Utilisez l’analyse d’avant-match et misez sur votre favori via le lien avec 1xBet, meilleur site international de paris sportifs. Mais n’oubliez pas : le jeu responsable reste votre meilleur atout dans l’univers des pronostics sportifs.