Annonce | Dernière chance de remporter 5 000 USD : les inscriptions au concours de pronostics MELBET ferment bientôt

Ceci est un article sponsorisé par notre partenaire

Le grand tournoi approche de son dénouement, et une échéance importante arrive elle aussi à grands pas. Les inscriptions au concours de pronostics MELBET, doté d’une cagnotte de 5 000 USD, fermeront très bientôt.

Tu n’as pas encore rempli toutes les conditions de participation ? C’est le moment de t’en occuper. Les inscriptions seront clôturées une heure avant le coup d’envoi du premier quart de finale, le 9 juillet.

Plus de 3 000 passionnés de football sont déjà en lice pour tenter de décrocher une récompense. Prêt à prouver que tu lis le jeu mieux que les autres ?

Comment remporter des prix en argent

Pour participer, tu dois :

T’inscrire sur MELBET ;

Effectuer ton premier dépôt ;

Placer un pari d’au moins 3 USD sur n’importe quel match du tournoi. Tu peux choisir un pari simple avec une cote supérieure à 1,5 ou un pari combiné d’au moins deux sélections, chacune avec une cote minimale de 1,4 ;

Ajouter ton identifiant MELBET dans les paramètres de ton profil Superbru.

Il est important de remplir toutes ces conditions avant la fermeture des inscriptions. Dans le cas contraire, tu ne pourras pas prétendre aux récompenses.

Tu viens de découvrir le concours à la dernière minute et tu penses qu’il sera difficile de rattraper les leaders du classement général ? Aucun problème ! MELBET te donne encore une chance de remporter un prix en argent. Le meilleur pronostiqueur de la phase finale recevra 250 USD. Chaque match à venir peut désormais être décisif !

Voici comment la cagnotte sera répartie :

👉🏽1re place : 2 000 USD

👉🏽2e place : 1 000 USD

👉🏽3e place : 750 USD

👉🏽4e place : 500 USD

👉🏽5e place : 250 USD

✳️ Meilleur pronostiqueur avant les quarts de finale : 250 USD

✳️ Meilleur pronostiqueur de la phase finale : 250 USD

Comment se déroule le concours ?

Le principe est très simple. Inscris-toi à MELBET Predictor et fais tes pronostics sur les matchs du tournoi. Tu recevras 3 points si tu trouves le score exact, 1 point si tu pronostiques correctement l’issue de la rencontre et 1,5 point si ton prono est le plus proche du score final.

La participation est gratuite, tout le monde peut donc tenter sa chance.

Tu as encore des questions ? Rejoins le canal WhatsApp de MELBET. Tu y trouveras les informations importantes destinées aux participants, les dernières actualités de la plateforme et, le moment venu, les noms des gagnants.

N’attends pas le dernier moment. Remplis les conditions dès maintenant, fais tes pronostics et prouve que personne ne connaît mieux le football que toi !

Important ! Les prix en argent sont crédités uniquement sur le compte bonus d’un compte MELBET vérifié.

Le concours est réservé aux résidents des pays suivants : Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, RD Congo, Congo, Kenya, Tanzanie, Zambie, Bénin, Togo, Burkina Faso et Éthiopie.