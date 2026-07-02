15 ans de solidarité : Moov Africa en première ligne contre la pénurie de sang

Le jeudi 2 juillet 2026, au siège de sa direction générale à Ouagadougou, Moov Africa Burkina Faso a officiellement donné le coup d’envoi de sa campagne annuelle de collecte de sang. Cette opération, qui marque la 15e année de partenariat entre l’entreprise et l’association SOS Sang, s’impose désormais comme une tradition de solidarité nationale visant à renforcer les réserves du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).

Pour cette édition 2026, le défi est à la hauteur des enjeux sanitaires : l’entreprise s’est fixé un objectif ambitieux de 700 poches de sang. Afin de relever ce challenge, Moov Africa Burkina Faso l’ensemble de ses forces vives, incluant son personnel, ses clients et ses partenaires, dans une chaîne de solidarité qui s’étend sur cette opération se déroule de manière simultanée à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Banfora, Kaya, Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma.

Cette mobilisation intervient à un moment critique de l’année, où la période de juin à septembre coïncide avec une recrudescence du paludisme, entraînant de graves anémies et une explosion des besoins en transfusions.

« Le sang est un trésor unique, on ne peut ni le fabriquer en laboratoire, ni l’acheter sur un marché. La seule usine capable de produire ce liquide vital, c’est l’homme », a rappelé Moussa Sakandé, chef du département des Ressources Humaines de Moov Africa Burkina Faso.

Pour soutenir concrètement cette dynamique, le directeur général par intérim de Moov Africa Burkina Faso, Mohamed Saïd Oulad Jelloul, a procédé à la remise d’un chèque d’un million de francs CFA à l’association SOS Sang. Ce financement vise à faciliter le déploiement des collectes mobiles sur le terrain.

À l’issue de la cérémonie, Abdoulaye Bassolé, directeur réseaux de Moov Africa Burkina Faso, a réaffirmé l’importance de cet engagement pérenne.

« Nous sommes là pour perpétuer une tradition. Cette opération trouve son explication dans l’engagement de la société, car nous savons que la saison des pluies est la période où il y a le plus grand besoin en don de sang », a-t-il souligné.

De son côté, Jean Bosco Zoundi, président de SOS Sang, a salué l’ acte de solidarité nationale qui contribue à fortifier le système de santé. À travers cette initiative, Moov Africa Burkina Faso confirme sa volonté de se positionner non seulement comme un acteur économique, mais surtout comme un maillon important de la protection sociale des populations burkinabè.

Akim KY

Burkina 24