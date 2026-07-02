Boxe : Hamed Abel Nikièma prêt à défier Faustin Dossou pour la ceinture WBA

La cérémonie de pesée d’avant-combat du championnat d’Afrique des poids welters entre Hamed Abel Nikièma et Faustin Dossou s’est tenue ce jeudi 2 juillet 2026 au Palais des sports de Ouagadougou. A l’issue de cette séance, les deux athlètes ont été jugés aptes à s’affronter non sans le rituel habituel d’intimidation.

Le duel psychologique est déjà lancé. Avant même le premier coup de gong, le Burkinabè Hamed Abel Nikièma et le Béninois Faustin Dossou se sont livré un premier combat, celui des regards. Ce jeudi 2 juillet 2026, au Palais des sports de Ouagadougou, la traditionnelle séance de pesée s’est transformée en une démonstration de force.

Face à son adversaire, le champion burkinabè n’a pas cherché à masquer ses intentions. Avec son regard fixe, Abel Nikièma a tenté d’imposer sa domination dès ce premier rendez-vous officiel. Une attitude qui n’a visiblement pas laissé Faustin Dossou indifférent. Le Béninois, piqué dans son orgueil, a rapidement répondu à cette intimidation. Ce qui laisse présager d’un show promis pour ce combat des super moyens.

Marcher sur les pas des anciens

Quoi qu’il en soit, il s’agit de deux boxeurs de qualité. Hamed Abel Nikièma compte 18 combats pour 18 victoires, dont 17 par KO. Son challenger, Faustin Dossou, possède également un palmarès qui parle pour lui. Le Béninois totalise 29 combats pour 21 victoires, dont 20 par KO.

Les deux boxeurs s’affrontent ce vendredi 3 juillet 2026 au Palais des sports de Ouagadougou pour la conquête de la ceinture WBA, actuellement vacante. A l’issue de la séance de pesée, supervisée par des techniciens ghanéens, les deux combattants affichaient des poids conformes pour monter sur le ring.

Près de 10 ans après la conquête d’une ceinture internationale par un Burkinabè, Hamed Abel Nikièma va tenter de marcher sur les pas de ses aînés, comme Nabaloum Dramane dit Boum Boum, Idrissa Kaboré, Alexis Kaboré dit Yoyo, Sou Toké et Boniface Kaboré dit Le Python.

Relancer la boxe burkinabè

Le promoteur de ce gala de boxe, Anassé Koanda, promet du spectacle au regard de la qualité des deux boxeurs. Pour lui, ce gala doit permettre de faire briller à nouveau la boxe burkinabè. « Nous voulons relancer la boxe au Burkina Faso.

Si nous remportons la ceinture, tout boxeur qui voudra combattre Hamed Abel Nikièma devra négocier à partir de 15 000 dollars. Mais au-delà de cela, il y a l’image, la valeur et la reconnaissance que cela apporte au pays. On ne peut pas les quantifier », explique Anassé Koanda. Selon lui, si la mobilisation est à la hauteur et que la ceinture reste au Burkina Faso, ce sera le début de la relance de la boxe burkinabè.

« Nous avons beaucoup de bons boxeurs au Burkina Faso. Les gens sont souvent surpris quand nous leur disons que nous avons des champions au Burkina Faso. Nous allons corriger cela », promet le président de la Fédération burkinabè de boxe à l’occasion de ce gala Jérémie Bouda.

En marge de ce combat, deux combats néo-professionnels sont programmés. Ebenezer Zoungrana affrontera le Malien Genesis Amado Chin dans la catégorie des super-moyens. Dans la catégorie des super-coqs, Boris Gnoumou sera opposé au Béninois Mohammed Alassan. Trois combats amateurs sont également au programme.