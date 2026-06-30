Boxe : Hamed Abel Nikièma à l’assaut de la ceinture WBA

Près de neuf ans après le dernier titre de champion d’Afrique de Sou Toké Patrice, le Burkina Faso part à la conquête d’une nouvelle ceinture continentale. Cette fois, c’est Hamed Abel Nikièma « le percuteur » qui affronte le Béninois Faustin Dossou Houenon le 3 juillet au Palais des sports de Ouagadougou, dans la catégorie les poids welters.

Hamed Abel Nikièma dit le percuteur va tenter de ramener une nouvelle ceinture internationale au pays sous l’égide de la WBA. L’annonce officielle du combat a eu lieu le mardi 30 juin 2026 dans l’une des salles de réunion du Palais des sports de Ouagadougou.

En présence du boxeur, de son manager et du président de la Fédération burkinabè de boxe, la directrice de cabinet du ministère des Sports est revenue sur les enjeux de ce combat.

« Mais cette compétition va bien au-delà d’un affrontement sportif. Elle traduit des valeurs qui nous rassemblent : le courage, la discipline, l’effort, le sacrifice, la résilience et la recherche permanente de l’excellence », a déclaré Colette Ouédraogo, président du comité d’organisation de ce combat.

Deux boxeurs de KO

Pour elle, au-delà du combat, il s’agit aussi d’un moyen d’affirmer la fierté nationale. « Dans cette période où notre Nation fait preuve d’une détermination remarquable face aux défis, cet événement constitue un message fort : celui d’un Burkina Faso debout, confiant en sa jeunesse et engagé à valoriser ses talents », a ajouté Colette Ouédraogo. Elle a saisi l’occasion pour rendre hommage aux FDS tout en appelant à soutenir le boxeur burkinabè.

Hamed Abel Nikièma, sergent de police, veut marcher sur les pas de ses aînés comme Nabaloum Dramane, dit Boum Boum, Alexis Kaboré, dit Yoyo, Boniface Kaboré dit le Python ou encore Sou Toké Patrice.

Il compte 18 victoires en 18 combats, dont 17 par KO. Son challenger, Faustin Dossou Houenon, totalise 29 combats, pour 21 victoires, dont 20 par KO.

A quelques jours de ce combat, Hamed Abel Nikièma, déjà détenteur de la ceinture IBC et classé numéro 1 de la WBA, s’est montré confiant.

« Avec mon encadrement technique et mon coach, on s’est bien préparés. Le 3 juillet, vous ne serez pas surpris », promet Hamed Abel Nikièma.

En plus de ce combat au sommet, cinq autres sont programmés, dont trois chez les amateurs et deux chez les néo-professionnels.