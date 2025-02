Mathias Napaongo, le Fighter ou l’espoir de la boxe burkinabè !

publicite

« Le Fighter » ! Ainsi se fait-il appeler. Militaire de profession, il est aussi passionné de boxe au point d’en faire un second métier, qui lui réussit bien. Sur 9 combats professionnels, il totalise 9 victoires dont 7 par K.O. Mathias Napaongo, face aux affres de cette vie, n’a qu’une peur, décevoir le peuple burkinabè, dans sa volonté de hisser haut le drapeau national et avec lui, la boxe burkinabè. Comprenons davantage ce sentiment assez particulier !

Au lendemain de l’insurrection militaire de 2012, il décide de s’engager au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS) du Burkina Faso. Après sa formation, il enchaine les détachements, parmi lesquels Nassoumbou, Djibo avant de revenir à Ouagadougou. Sa carrière de boxeur débute véritablement en 2014 à la faveur du championnat national Novice. En tenue militaire ou dans ses gants de boxe, il se caractérise par son amour pour la patrie et sa combativité.

De ses 1m72 pour 63 Kg 500, Mathias Napaongo alias le ‘’Fighter’’ a du mal à faire un choix entre la boxe et l’armée. Et, à l’en croire, tout se passe bien. « Tant qu’il n’y a pas de compétition, Mathias est militaire comme tout le monde. Le pseudo ‘’Fighter’’ caractérise ma propre personne. Je fais les deux et ça passe », rassure-t-il.

Si Mathias arrive jusque-là à tenir bon, c’est aussi, comme il le dit, en grande partie grâce à sa hiérarchie militaire et à la Fédération burkinabè de boxe. « Je remercie grandement la hiérarchie militaire. Avec tout ce que nous sommes en train de traverser, ils sont toujours là à mes côtés, à me soutenir. Si ce n’est pas grâce à eux, Mathias le ‘’Fighter’’ n’allait pas exister. Avec la Fédération burkinabè de boxe (FBB), il n’y a pas de soucis », reconnait-il.

Et pourtant au sein de la grande famille Napaongo, tout le monde n’est pas du même avis, surtout la maman de notre champion. Mais déterminé à suivre la voix de son cœur, Mathias finit par faire rétracter tout le monde de sa position et même à faire en sorte que sa génitrice soit finalement fière.

Redonner à la boxe burkinabè ses lettres de noblesse

Notre ‘’Fighter’’ veut redonner à la boxe burkinabè toutes ses lettres de noblesse. Au regard de son parcours, il pense déjà être sur le bon chemin. « Grâce à moi, on refait vivre la boxe au Burkina Faso et au-delà des frontières. Je me suis fait la promesse de garder la flamme allumée de la boxe ; la relève est assurée et on va conquérir le monde », se convainc-t-il.

L’autre désir ardent de notre combattant, c’est de pouvoir, après lui, préparer toute une génération de guerriers, de boxeurs. « Je tiens à créer un centre de formation de boxe au profit de mes jeunes frères. C’est le rêve de tous les sportifs de former la prochaine génération », fait savoir Mathias.

Celui pour qui les K.O. n’ont plus de secret s’abreuve à la source des anciens, notamment « Boum Boum », un grand nom de la boxe burkinabè. « Depuis le début de ma carrière professionnelle, j’approche ce dernier. Je prends des conseils », dit-il. Nul doute pour lui que la boxe burkinabè atteindra les sommets dans les prochaines années.

Un exemple pour la jeunesse burkinabè

Depuis son dernier combat au palais des sports de Ouaga 2000, Mathias voit sa côte augmenter. « Tout le monde veut désormais me boxer », laisse-t-il entendre. En attendant son prochain grand rendez-vous, le ‘’Fighter’’ tient dans sa routine quotidienne. Cette dernière se résumant au sport et à remplir son devoir militaire.

A cette jeunesse qui croit en lui et le voit comme un modèle, Mathias veut être à la hauteur des attentes. Aux jeunes qui souhaitent emboiter son pas, il conseille de se préparer au combat, de ne compter sur personne.

« Ne croyez pas que le monde va vous faire des faveurs. Tout ce que vous allez faire, n’attendez personne. Il faut toujours se battre, avoir un esprit de combativité. C’est seulement ainsi qu’on peut s’en sortir… Quand tu commences un métier et que tout le monde t’applaudit, il faut toi-même en douter », conseille-t-il.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

