Gala international de boxe « Fight for Peace » : Mathias Napaongo s’impose aux points après 8 rounds

Le boxeur burkinabè Mathias Napaongo, alias Le Fighter, le 3 fois champion d’Afrique, a remporté le vendredi 7 février 2025, au Palais des Sports de Ouaga 2000, le gala international de boxe « Fight for Peace ».

Une affiche très attendue qui a tenu ses promesses. Le Burkinabè s’est imposé aux points face à son adversaire Anglo-Nicaraguayen, Jorge Moreno.

Une victoire par décision majoritaire qui a permis après 8 rounds au Burkinabè 3 fois champion d’Afrique Mathias Napaongo de remporter le gala international de boxe « Fight for Peace ». Cela après un match intense et beaucoup de prudence de part et d’autre. Au final, Napaongo a su imposer son rythme et convaincre les arbitres.

Une autre victoire pour le Burkina Faso dans ce gala international, celle de Kader Traoré au 3e round face à Abdoul Aziz de la Côte d’Ivoire.

Le pugiliste Ivoirien Iris Gbahui s’est lui imposé aux points face au Malien Daouda Sidibé en 6 rounds. Un combat largement dominé par le boxeur ivoirien.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

