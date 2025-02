Fonds de soutien patriotique : 5 associations apportent 8 millions de F CFA pour soutenir l’effort de paix au Burkina Faso

publicite

Renouvelé le 29 janvier 2025 en conseil des ministres, le Fonds de Soutien Patriotique continue de recevoir le soutien des populations. Le vendredi 7 février 2024, cinq associations ont répondu présentes en faisant une contribution de 8 099 345 F CFA à Ouagadougou.

La lutte contre le terrorisme reste une préoccupation majeure pour les Burkinabè.

Dans cette dynamique, des donateurs issus des populations de Koumboré, de la Veille Citoyenne de Niangologo, de l’Association des Formateurs du Burkina (FORA-BF), de l’Association Seven Log et de l’Association D’Yidan ont exprimé leur solidarité en apportant leur contribution à l’effort de paix.

Le secrétaire général du ministère de l’économie et des finances, et président du comité de gestion des fonds de soutien patriotique, Vieux Abdoul Rachid Soulama, a salué l’engagement des populations aux côtés du gouvernement dans la reconquête du territoire.

Selon lui, ces actes de solidarité reflètent la détermination collective des Burkinabè à s’unir contre ceux qui sèment le chaos et la terreur.

<< Ces actes sont des manifestations de solidarité agissante et d’union nécessaires pour transcender le courage et la volonté de notre peuple et se dresser comme un seul homme pour la marche victorieuse sur la lâcheté et la barbarie>>, a-t-il exprimé.

Convaincu de l’importance cruciale du Fonds de Soutien Patriotique dans l’effort de paix, André Yelbeogo, porte-parole et président de l’Association des Formateurs du Burkina (FORA-BF), a assuré que son association poursuivra son soutien à l’État au-delà de cette première phase de donation.

<< Les contributions continuent et nous sommes convaincus que nous reviendrons encore donner quelque chose>>, a-t-il laissé entendre.

<< On veut soutenir la mission de reconquête du territoire mais on a vu qu’on n’en a pas. Mais on a fait le premier pas avec ce qu’on a. Dans la commune de Poura on va s’engager et voir ce qu’on peut faire>>, a-t-il souligné.

Diasso Aminatou porte parole de la Coopérative de transformation et vente de riz de pourra-village, dans la province des Balé, «D’YIDAN».

Les associations donateurs ainsi que leurs contributions respectives :

✓ des ressortissants du village de Koumboré : 1 190 000 F CFA ;

✓ de l’Association des formateurs du Burkina Faso (FORA-BF) : 1 000 000 F CFA ;

✓ de la Société de transit-transport, «Seven Log» : 1 500 000 F CFA ;

✓ de la Veille citoyenne de Niangoloko : 4 259 345 F CFA ;

✓ de la Coopérative de transformation et vente de riz de pourra-village, dans la province des Balé, «D’YIDAN» : 150 000 F CFA.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

