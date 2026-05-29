Bénin : Le Conseil des ministres se tiendra désormais chaque premier mercredi du mois

Réuni le jeudi 28 mai 2026 sous la présidence du chef de l’État, Romuald Wadagni, le premier Conseil des ministres du septennat 2026-2033 a défini les grandes orientations stratégiques de l’action gouvernementale pour les sept prochaines années, rapporte le média béninois le Matin.

À cette occasion, le président béninois a rappelé aux membres du gouvernement leur mission fondamentale à savoir servir l’intérêt général avec rigueur, responsabilité et exemplarité. Selon les orientations présidentielles, l’action gouvernementale devra reposer sur des principes de sobriété, d’intégrité, de solidarité et de redevabilité afin de renforcer la confiance entre l’État et les citoyens.

Parmi les priorités majeures du septennat figurent la lutte contre l’extrême pauvreté, la réduction des inégalités sociales et territoriales ainsi que le renforcement de la sécurité nationale. Le gouvernement entend promouvoir un développement plus équilibré à travers une meilleure répartition des investissements publics sur l’ensemble du territoire.

Le Conseil des ministres inaugural a également adopté un nouveau cadre de fonctionnement de l’Exécutif afin d’améliorer la coordination de l’action publique et la rapidité des prises de décision.

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Désormais, le Conseil des ministres se réunira en session ordinaire chaque premier mercredi du mois. Le Comité interministériel tiendra, quant à lui, deux sessions mensuelles, prévues les premier et troisième lundis du mois, tandis que les Conseils de cabinet seront organisés selon les besoins spécifiques des différents départements ministériels.

Avec ce Conseil inaugural, le gouvernement béninois du septennat 2026-2033 entre officiellement dans sa phase opérationnelle, avec une feuille de route axée sur la discipline institutionnelle, la performance et la réponse aux attentes sociales.