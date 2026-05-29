Championnat d’Afrique de taekwondo : Le Burkina Faso prêt pour défendre le drapeau

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L'équipe de taekwondo du Burkina Faso quittant Ouagadougou le 27 Mai 2026.

Les Étalons taekwondoistes sont les premiers à fouler le pied de Bamako où se tiennent du 30 mai au 2 juin 2026, les championnats d’Afrique de karaté do. La compétition se tient au palais des sports à l’ACI 2000 de Bamako.

La délégation burkinabè est la première à atterrir à Bamako. Plusieurs autres pays comme le Congo, l’Égypte, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Tchad et la Guinée Équatoriale, le Sénégal, le Maroc sont aussi présents à Bamako pour ces championnats d’Afrique.

 
     
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