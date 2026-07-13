Première montée des couleurs à l’Agence Faso Mêbo : Un rendez-vous patriotique pour un engagement continu au service de la Nation

L’Agence Faso Mêbo a organisé, ce lundi 13 juillet 2026, à Ouagadougou, sa toute première cérémonie de montée des couleurs, réunissant le personnel de la Coordination ainsi que les commandants de brigade. Instaurée comme un rendez-vous patriotique, cette cérémonie vise à renforcer l’esprit de cohésion, à promouvoir les valeurs républicaines et à transmettre un message clair d’engagement, de discipline et de responsabilité à l’ensemble du personnel.

Le respect dû au drapeau national a donné le ton de cette première cérémonie de montée des couleurs de l’Agence Faso Mêbo, placée sous le signe du patriotisme et de l’engagement au service de la Nation.

À cette occasion, le Directeur général de l’Agence Faso Mêbo, le Commandant Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ, a adressé un message d’encouragement aux équipes tout en relayant les orientations du Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

« J’apprécie les efforts que vous avez déjà consentis. Le travail accompli est remarquable et mérite d’être salué. Je vous exhorte à redoubler d’engagement, à vous investir davantage et à continuer de vous donner pleinement pour notre chère Patrie ».

Le Directeur général a également insisté sur la nécessité de préserver le patrimoine mis à la disposition de l’Agence, en instruisant chaque agent à en faire un usage responsable et à veiller à son entretien.

« La brave population et tous ceux qui ont consenti des efforts se sont mobilisés pour mettre ce patrimoine à notre disposition. Nous avons le devoir d’en faire un usage optimal, d’en prendre soin et de l’entretenir afin d’en assurer la pérennité et un amortissement dans les meilleures conditions. »

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Cette première cérémonie de montée des couleurs marque l’instauration d’un nouveau rendez-vous au sein de l’Agence Faso Mêbo. Au-delà du symbole, elle se veut un cadre de rassemblement, de transmission des orientations et de renforcement des valeurs de patriotisme, de discipline et d’engagement qui guideront désormais l’action quotidienne de l’ensemble du personnel au service de la Nation.

Source : DAJC/Agence Faso Mêbo