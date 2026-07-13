Les « 72 Heures de la Jeunesse sur les Traces Sankaristes » célèbrent l’engagement et l’excellence des jeunes

Le Groupe Scout Amilcar Cabral a organisé, du 9 au 11 juillet 2026, la première édition des « 72 Heures de la Jeunesse sur les Traces Sankaristes ». Placé sous le haut patronage du ministre de la Communication et de la Culture, Pindwendé Gilbert Ouédraogo, et sous le parrainage des ministres Jacques Sosthène Dingara et Moumouni Zoungrana, cet événement citoyen visait à promouvoir les idéaux du sankarisme tout en récompensant les jeunes engagés dans le développement du Burkina Faso.

Lancée au Mémorial Thomas Sankara, l’initiative s’est achevée par une « Nuit de l’Excellence », consacrée à la reconnaissance des meilleurs élèves et étudiants, notamment les majors de promotion et les lauréats des différents examens.

Au cours de la cérémonie, le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, a exhorté la jeunesse à faire des valeurs de discipline, d’intégrité, de patriotisme et d’excellence les fondements de son engagement citoyen. « L’avenir du Burkina Faso repose sur une jeunesse disciplinée, intègre et résolument tournée vers le travail bien fait », a-t-il déclaré.

Pour le conseiller du Groupe Scout Amilcar Cabral, Chef Joice Toé, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de transmission de l’héritage du capitaine Thomas Sankara aux nouvelles générations. « Nous savons tous qu’actuellement, nous vivons sur la vision du camarade Capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso.

Donc il est de notre devoir, en tant que jeunes, de pouvoir aller sur les traces sankaristes pour s’acquérir de l’héritage que le père de la Révolution nous a laissé. C’est dans cette logique que les scouts ont jugé bon d’initier cette activité », a-t-il expliqué.

Durant trois jours, les participants ont pris part à un programme riche et varié. Les activités ont notamment compris un cross populaire, une visite de l’Assemblée législative du peuple, une participation à l’initiative Faso Mêbo en soutien aux actions de développement, une visite du Village artisanal de Ouagadougou ainsi que des conférences axées sur le civisme, le leadership et les valeurs sankaristes.

Point d’orgue de cette première édition, la Nuit de l’Excellence a permis de mettre en lumière les jeunes qui se sont distingués par leurs performances académiques. À travers cette initiative, le Groupe Scout Amilcar Cabral entend contribuer à l’émergence d’une jeunesse responsable, patriotique et engagée au service du développement du Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24