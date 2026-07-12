Zogona : Un match de football et un baobab pour honorer la mémoire des sportifs disparus

Le terrain de la SOCOGIB à Ouagadougou a été le théâtre d’un moment chargé d’émotion ce dimanche 12 juillet 2026. Des jeunes et anciens sportifs du quartier Zogona se sont retrouvés autour d’un match de football, d’une minute de silence et de la plantation symbolique d’un baobab pour rendre hommage à leurs frères disparus.

Cette rencontre marque la première édition d’une initiative portée par les fils du quartier Zogona, autrefois unis par le sport, qui ont décidé de perpétuer la mémoire des acteurs sportifs.

Pour les initiateurs, il ne s’agissait pas seulement d’un match, mais d’un moment de retrouvailles, de souvenir et de transmission entre générations.

Ouédraogo Roger Gustave, l’un des premiers fondateurs du Hafia Football Club, a salué une démarche qui renforce les liens entre les anciens et les nouvelles générations.

« On est très satisfaits. Au nom de nos amis qui sont en Europe et un peu partout, ils ont tous réagi et salué cette initiative de nos petits frères, de nos amis et de nos connaissances du quartier Zogona », a-t-il déclaré.

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Pour lui, rendre hommage à ceux qui ont partagé une partie de leur vie avec la communauté est un acte important.

« Lorsque vous vivez ensemble, c’est la vie qui est comme ça. Se rappeler des gens qui sont partis, qui étaient avec nous, ce n’est vraiment pas donné à tout le monde », a-t-il ajouté.

De son côté, Ousmane Ouédraogo, ancien responsable de l’organisation et du matériel du Hafia Football Club et résident du quartier depuis 1973, a estimé que le sport reste le meilleur outil de rassemblement.

« C’est émouvant. C’est bien pensé de la part des organisateurs. Il n’y a que par le sport aussi qui est fédérateur. Le sport est un puissant moyen de rapprochement, de convivialité et de fraternité », a-t-il souligné.

Cette rencontre a également été saluée par Telesphore Évariste Kaboré, ancien secrétaire général du Hafia Football Club et membre de la diaspora burkinabè.

Selon lui, cette initiative donne une nouvelle dimension aux retrouvailles sportives habituelles. « On avait l’habitude de se retrouver pour jouer au ballon chaque année. Mais cette année, ce match a pris une autre couleur », a-t-il expliqué.

Il a rappellé que depuis la création du Hafia Football Club en 1974, plus d’une trentaine de membres du club ont disparu. « C’est vraiment une belle initiative de penser à ces personnes qui nous ont devancés et de leur rendre hommage », a-t-il confié.

Les initiateurs souhaitent inscrire cette action dans la durée. Après cette première étape consacrée au rassemblement sportif, ils envisagent d’élargir la réflexion à l’accompagnement des familles des disparus, notamment leurs conjoints et leurs enfants.

À travers un match de football et un baobab planté comme symbole de mémoire et de longévité, Zogona entend ainsi préserver l’héritage sportif et humain de ses fils.