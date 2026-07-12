Burkina Faso : Le CANA et l’Apôtre Richard annoncent la tenue de la 1re édition de la grande « Croisade Guérison en Ligne » en plein air

Le Centre Apostolique pour les Nations (CANA) et l’Apôtre Richard organisent, du 16 au 19 décembre 2026, la première édition de la grande « Croisade Guérison en Ligne » en plein air, au palais de la Culture Jean-Pierre Guingané, à Ouagadougou. L’annonce officielle a été faite ce samedi 11 juillet 2026, à l’occasion d’une conférence de presse tenue à l’Église Vie Abondante, située à la sortie sud de Ouagadougou.

Le Centre Apostolique pour les Nations (CANA) porte depuis plusieurs mois la plateforme « Guérison en Ligne » (GEL), diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook, YouTube et TikTok).

Cette plateforme a permis de toucher un grand nombre de personnes et de recueillir de nombreux témoignages de guérison et de restauration.

Dans la continuité de cette œuvre, l’Apôtre Richard porte désormais la vision d’une grande « Croisade Guérison en Ligne » en plein air, prévue du 16 au 19 décembre 2026 dans l’enceinte du Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané, à Ouagadougou.

Les organisateurs attendent entre 2 000 et 3 000 participants par jour, soit environ 12 000 personnes sur les quatre jours de l’événement.

L’Evangéliste Dr Jean Parfait, Président du comité d’organisation (PCO) de la croisade, a indiqué que cet événement est ouvert à tous à savoir le Peuple de Dieu sans distinction de dénomination, les personnes qui ne sont pas encore chrétiennes.

« C’est une croisade organisée pour toutes les personnes qui souffrent d’une maladie physique ou émotionnelle, ainsi que pour celles qui sont sous le joug de l’oppression démoniaque », a précisé le président du comité d’organisation.

L’école de guérison, point d’orgue de la croisade

La guérison constitue le fil conducteur de cette croisade, qui mobilisera également des participants en ligne aux quatre coins du monde. « Nous sommes concentrés sur la guérison sous toutes ses formes : guérison intérieure comme guérison physique.

Derrière cette guérison, il y a le salut des âmes. Une personne qui est guérie intégralement sera plus disposée à accepter la bonne nouvelle que nous voulons annoncer », a expliqué l’Apôtre Richard.

À partir du 17 décembre, une école de guérison sera ouverte aux participants en présentiel. Selon l’Apôtre Richard, cette école aura pour objectif d’amener les participants à mieux comprendre la manière dont le Christ procédait pour guérir tous ceux qui venaient à lui. « Ce sera une école pratique et non théorique », a-t-il indiqué.

Pour l’initiateur de cette croisade, l’objectif général est de gagner des âmes à Christ et d’apporter une restauration dans la vie de chacun.

« À la fin de cette croisade, les participants seront des relais de la bonne nouvelle du Royaume des cieux », a-t-il déclaré.

L’Apôtre Richard, le PCO et les responsables des différentes commissions ont enfin lancé un appel à la mobilisation des partenaires afin d’assurer le succès de cette croisade.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré sur l’Apôtre Richard et l’Eglise Vie Abondante