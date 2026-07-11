Actionnariat populaire : Le Camarade Premier ministre augmente ses parts sociales

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Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le camarade Rimtalba Jean Emmanuel OUÉDRAOGO a procédé le 10 juillet 2026 à une augmentation de ses parts sociales à l’actionnariat populaire à Ouagadougou.

Promesse faite, promesse tenue, lors de sa visite à la société burkinabè de tomates (SOBTO) à Bobo-Dioulasso le 14 Mars 2026, le Camarade Premier Ministre avait exprimé sa fierté de voir l’usine sortir des produits A’diaa, une pâte de tomate pure pour la santé des Burkinabè et avait souhaité augmenter ses parts sociales dans les jours à venir pour contribuer au renforcement de l’actionnariat populaire.

A travers cette augmentation de ses parts sociales aujourd’hui, le Camarade Premier Ministre envoie un signal fort à l’ensemble des Burkinabè de s’approprier l’actionnariat populaire, matérialisation concrète de la vision souverainiste du camarade President Ibrahim TRAORÉ.

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“C’est par notre engagement collectif que nous allons créer toutes les conditions suite à l’appel du Camarade Président du Faso, le Camarade Ibrahim Traoré et conformément à sa vision pour que nous soyons les premiers acteurs de la transformation profonde de notre économie et surtout que nous en soyons les premiers bénéficiaires”, a martelé le Camarade Premier Ministre.

Lancé officiellement le 12 juin 2023 par le camarade Président Ibrahim TRAORÉ, l’actionnariat populaire constitue un puissant levier de développement économique et social.

En trois ans de mise en œuvre, trois entreprises ont vu le jour créant ainsi des centaines d’emplois directs et des milliers d’emplois indirects.

Source : Service communication

 
     
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