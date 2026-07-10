Auto-délivrance : La pasteure Affi Diop dévoile son livre « Fondements, Autels & Alliances » à Ouagadougou

En marge de la 5ᵉ édition de la Conférence internationale des femmes de destinée (CIFED), la pasteure Affi Diop a procédé, ce vendredi 10 juillet 2026 à Ouagadougou, à la dédicace de son ouvrage intitulé « Fondements, Autels & Alliances ». Présenté comme un manuel d’auto délivrance spirituelle, le livre s’appuie sur le parcours personnel de son auteure et son expérience de foi.

Lors de la cérémonie organisée à l’Église des Nations/Tabernacle Béthel Israël (EDEN/TBI), la pasteure Affi Diop a expliqué que la rédaction de cet ouvrage répond à ce qu’elle considère comme une instruction divine.

« Ce qui m’a motivée à écrire ce manuel, c’est une instruction divine. Je n’avais jamais pensé écrire un livre. Tout est parti des réalités que j’ai vécues personnellement depuis mon enfance », a-t-elle confié.

L’auteure raconte avoir traversé, dès l’âge de 10 ans, une période marquée par des rêves récurrents et des expériences qu’elle ne parvenait pas à comprendre, jusqu’à sa rencontre avec Dieu.

« Pendant plusieurs années, je vivais des situations qui se manifestaient dans mes rêves et se répercutaient dans ma vie quotidienne. Ce n’est qu’après avoir rencontré le Seigneur que j’ai commencé à recevoir des réponses et à comprendre ce que je traversais », a-t-elle expliqué.

Selon la pasteure Affi Diop, « Fondements, Autels & Alliances » se veut avant tout un guide destiné à accompagner les personnes confrontées, selon leur compréhension de la foi, à des difficultés d’ordre spirituel.

« C’est un manuel d’auto délivrance conçu pour aider les personnes qui vivent des situations qu’elles ne parviennent pas à expliquer, qu’il s’agisse de blocages, de résistances ou d’autres difficultés qu’elles associent à leur vie spirituelle », a-t-elle indiqué.

L’auteure a estimé que de nombreuses situations trouvent leur origine dans ce qu’elle présente comme des réalités spirituelles et a souhaité, à travers cet ouvrage, proposer des pistes de compréhension et d’accompagnement.

Affi Diop a également expliqué la signification du titre de son livre. Selon elle, les « fondements » renvoient aux bases sur lesquelles chaque individu construit sa vie, notamment la famille, l’éducation, la culture et les croyances.

Les « autels », dans son approche, font référence aux sacrifices ou pratiques spirituelles susceptibles d’influencer le parcours d’une personne, tandis que les « alliances » désignent les engagements ou paroles qui, selon elle, peuvent produire des effets dans la vie des individus.

« C’est un thème parfois controversé dans le monde chrétien, mais j’ai voulu l’aborder avec simplicité afin qu’il soit accessible au plus grand nombre », a-t-elle affirmé. La dédicace de cet ouvrage s’inscrit parmi les sept œuvres présentées à l’occasion de la CIFED 2026, un rendez-vous consacré à la promotion du leadership féminin, de la foi et de la transmission des savoirs.