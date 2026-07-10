Sécurité routière : La vidéoverbalisation entre en vigueur à Ouagadougou le 1er août 2026

Le ministère de la Sécurité franchit une nouvelle étape dans la modernisation du contrôle routier. Dans un communiqué daté du 10 juillet 2026, il annonce le lancement officiel de la vidéoverbalisation à Ouagadougou à compter du 1er août 2026.

Ce dispositif de e-verbalisation vise à renforcer la sécurité routière et à lutter contre les comportements à risque. Dans un premier temps, il ciblera quatre infractions au Code de la route : le non-respect des feux tricolores, le non-port de la ceinture de sécurité, l’usage manuel du téléphone au volant et l’excès de vitesse.

Selon le ministère, les contrevenants recevront automatiquement une notification par SMS. Celle-ci précisera les références de l’infraction ainsi qu’un lien permettant de régler l’amende via la plateforme FasoArzêka.

Le ministère prévient que le non-paiement de l’amende dans un délai d’un mois entraînera l’immobilisation du véhicule concerné lors d’un contrôle routier ou de la visite technique, sans préjudice des autres sanctions prévues par la réglementation, notamment les Travaux d’intérêt commun.

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, invite les usagers de la route au strict respect du Code de la route. Il souligne que cette réforme constitue un outil de prévention destiné à renforcer la discipline routière et à préserver des vies humaines.